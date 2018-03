Dopo lo sport - la musica. Stelle del K-pop in concerto a Pyongyang (ma viene escluso "l'incontrollabile" Psy) : Trasferta a Pyongyang per le Stelle del K-pop, la musica popolare sudcoreana che va per la maggiore in Asia. È la prima volta Dopo oltre un decennio. Un nuovo segnale di disgelo fra le due Coree, Dopo il ruolo determinante dello sport in occasione delle Olimpiadi invernali, in vista del summit intercoreano previsto per il 27 aprile e di un ipotetico vertice tra Kim Jong Un e Donald Trump a maggio.L'iniziativa artistica "aggiungerà ...

Dopo calcio e F1 anche il tennis. l'invasione degli e-sport continua : Da quest'anno lo Slam parigino, insieme con il suo sponsor storico BNP Paribas, ha deciso di aprire ufficialmente gli sport elettronici: in questi giorni, e fino a maggio, verranno organizzati tornei ...

Corea del Nord - Dopo lo sport la musica : a Pyongyang la 'missione' di Gangnam Style : Gli spettacoli si inseriscono nel processo di distensione tra le due Coree in vista del summit previsto ad aprile. Seul si affiderà ad emissari celebri, come le ragazze della band Red Velvet, star ...

Lo sport Dopo un figlio : successi e dolori da Serena Williams a Elisa di Francisca : «Fino a quando non ho fatto le gare quest’anno non credevo più alle mie potenzialità. Invece mi sono resa conto di essere tornata anche più forte di prima. Non so come sia possibile visto che mi sono allenata meno, ma sono riuscita a fare tempi in gara più bassi di quelli che avevo prima». Martina Valcepina ha raccontato così a Vanity Fair il suo rientro dopo la gravidanza. La pattinatrice azzurra ha vinto l’argento con la squadra di short track ...

Altri lutti nel mondo dello sport - Dopo la tragedia di Davide Astori : Il calcio, scosso dalla perdita di Davide Astori, perde altre giovani vite. Il 18enne Thomas Rodriguez, giocatore del Tours (nella serie B francese) è stato trovato senza vita nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 marzo nel suo letto. La morte è, quindi, giunta nel sonno così come è successo al capitano della Fiorentina. Morti anche in Italia nel mondo del calcio e del nuoto....Continua a leggere

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica Dopo la 16a giornata. Sport Management beffata nel finale dalla Pro Recco : Si è svolta nel pomeriggio la 16a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: il big match tra Sport Management e Pro Recco si è concluso a favore dei liguri per 7-8, grazie ad un gol di Ivovic a 22″ dal termine. Ne approfitta il Brescia, che asfalta un Napoli irriconoscibile, arresosi senza combattere per 12-4, e raggiunge la seconda posizione in classifica. Savona spazza via l’Acquachiara per 21-4 e rafforza la posizione ...

Biglietti in prevendita per Nek Max Renga a Locarno Dopo il successo nei palasport : Nek Max Renga a Locarno portano la loro musica nella prima vetrina internazionale dopo la formazione del trio. L'appuntamento con il live è fissato per il 13 luglio, in occasione del Moon&Stars Festival che si terrà a partire dalle ore 20 presso la Piazza Grande. I Biglietti per assistere allo spettacolo sono già in prevendita sui circuiti di vendita abilitati con prezzi espressi in franchi svizzeri (presenti a questo link), che quindi ...

“Sono felice”. Lutto nel mondo dello sport. Rilascia un’intervista tv e muore. Mentre parlava con il giornalista - Dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...

«Mille euro per trasportare marijuana» - il corriere ritorna libero Dopo 20 giorni : Gli sguardi dentro la gabbia a vetri sono quelli di chi si trova di fronte alla Giustizia per la prima volta, i volti quelli puliti di un ragazzo e una ragazza che mostrano ancor meno dell'età ...

Verona - Setti : “Retrocessione? Il risultato sportivo verrà sempre Dopo il bilancio” : “Il risultato sportivo verrà sempre dopo l’equilibrio di bilancio. Meglio in Serie B sani che restare in A e fallire”. Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, non gira intorno al punto. “Il Verona non farà come il Parma o come altre società che hanno fatto un “buco” economico folle e sono scoppiate. Noi l’Iva la paghiamo, […] L'articolo Verona, Setti: “Retrocessione? Il risultato sportivo verrà sempre ...

Luigi Di Maio - Dopo il no di Gentile ci riprova con Tommasi ministro dello Sport : Di Maio ha già ricevuto un 'due di picche' epocale nelle scorse ore, quando è filtrata la notizia del 'no' ricevuto dall'ex juventino e difensore della Nazionale campione del mondo nell'82 Claudio ...

Gisin : Dopo la discesa ho capito di poter vincere - Altri Sport : 'Ho capito stamattina che poteva essere la giornata giusta'. Michelle Gisin è euforica Dopo l'oro in combinata in Corea. La nuova campionessa olimpica spiega: 'Quando sono riuscita a prendere fiducia ...

