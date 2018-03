Dopo il blitz di Bardonecchia | la cooperazione al confine tra Italia e Francia è a rischio

Tensione tra Italia e Francia Dopo il blitz a Bardonecchia : Sale la Tensione tra Italia e Francia dopo il blitz di ieri sera nella stazione piemontese di Bardonecchia dove la polizia francese ha fatto irruzione per controllare le urine di un migrante ritenuto spacciatore. dopo le polemiche e le dure condanne da tutto il mondo politico - Matteo Salvini è arrivato a chiedere l'espulsione dei diplomatici d'Oltralpe - il ministero degli Esteri Italiano ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore francese a ...

'Espellere i diplomatici francesi'. Salvini alza il tiro Dopo il blitz di Bardonecchia : Lo sdegno dei politici italiani per l'irruzione dei militari francesi nel centro migranti, da Pd a Fdi. Che attacca: 'Non siamo la toilette di Macron'

'Espellere i diplomatici francesi'. Salvini alza il tiro Dopo il blitz di Bardonecchia : Lo sdegno dei politici italiani per l'irruzione dei militari francesi nel centro migranti, da Pd a Fdi. Che attacca: 'Non siamo la toilette di Macron'

"Non siamo la toilette della Francia" - bufera Dopo il blitz : E' polemica dopo l'irruzione di agenti della dogana francesi in un presidio per migranti a Bardonecchia , al confine tra Italia e Francia. I poliziotti francesi, nella tarda serata di ieri, secondo ...

Nuovo arresto in Piemonte Dopo il blitz antiterrorismo. Per la procura i tunisini fermati volevano colpire Roma : All'alba fermato un marocchino nell'ambito delle indagini che ieri hanno portato a smantellare la rete di Amri, l'autore della strage di Berlino - Un cittadino marocchino residente in Italia è stato ...

Nuovo arresto in Piemonte Dopo il blitz antiterrorismo. Per la procura i tunisini fermati volevano colpire Roma : All'alba fermato un marocchino nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura di Roma che ieri hanno portato a smantellare con un blitz la rete di Amri, l'autore della strage di Berlino - Un ...

Nigeria - scomparse 111 studentesse Dopo il blitz di Boko Haram : Sono 111 le ragazze Nigeriane scomparse dopo l'attacco sferrato da Boko Haram in una scuola a a Dapchi, nello stato di Yobe. Lo ha detto la polizia secondo quanto riportato dai media...

Nigeria - scomparse 50 studentesse Dopo il blitz di Boko Haram in una scuola : Almeno 50 studentesse di una scuola attaccata la sera del 19 febbraio dai jihadisti di Boko Haram sono scomparse. Lo riporta la Bbc citando il governatore dello stato di Yobe, dove è avvenuto...

Nigeria - scomparse 50 studentesse Dopo il blitz di Boko Haram : Almeno 50 studentesse di una scuola attaccata la sera del 19 febbraio dai jihadisti di Boko Haram sono scomparse. Lo riporta la Bbc citando il governatore dello stato di Yobe, dove è avvenuto...

Nigeria - scomparse 50 studentesse Dopo il blitz di Boko Haram : Almeno 50 studentesse di una scuola attaccata la sera del 19 febbraio dai jihadisti di Boko Haram sono scomparse. Lo riporta la Bbc citando il governatore dello stato di Yobe, dove è avvenuto...

Roma : indagini in corso Dopo blitz Forza Nuova in studi La7 : Roma – indagini dei Carabinieri dopo irruzione membri Forza Nuova in studi La7 Roma – indagini in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Informativo... L'articolo Roma: indagini in corso dopo blitz Forza Nuova in studi La7 su Roma Daily News.

Rimodulazioni Wind e Tre irregolari? Replica ufficiale Dopo il blitz della Guarda di Finanza : In queste ore sono scoppiate le polemiche in Rete in merito alle Rimodulazioni Wind e Tre, senza dimenticare quelle di TIM, Vodafone e Fastweb, che a detta di diversi utenti sarebbero irregolari. Il principio sul quale verte la perquisizione da parte della Guardia di Finanza, di cui vi abbiamo dato prontamente notizia nella giornata di ieri, sta nel fatto che i vari operatori si sarebbero accordati tra loro in seguito al decreto che ha ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Blitz della Polizia a Caivano Dopo il servizio di Vittorio Brumotti : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, givoedì 25 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Nel Napoletano sono apparse scritte intimidatorie contro Luca Abete e Vittorio Brumotti.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:51:00 GMT)