Dopo 5 anni Califano merita almeno un premio

Pakistan - il premio Nobel Malala visita la sua città natale Dopo sei anni :

Pakistan - il premio Nobel Malala visita la sua città natale Dopo sei anni : Pakistan, il premio Nobel Malala visita la sua città natale dopo sei anni Pakistan, il premio Nobel Malala visita la sua città natale dopo sei anni Continua a leggere

Amore - 27 lezioni che si imparano Dopo i 30 anni : Per molte donne i trent’anni sono il famigerato giro di boa perché sanciscono, molto più dei venti, l’ingresso nell’età adulta. La carriera, a questa età inizia a consolidarsi e si fanno passi avanti nei ruoli da assumere all’interno dell’azienda, qualcuna comincia a metter su famiglia, molte sono più consapevoli in fatto di sesso, sicure di quello che vogliono sotto le lenzuola, e ancor più di ciò che non vogliono. Avere trent’anni ...

"Roseanne" vent'anni Dopo conquista l'America di Trump : Il revival della serie tv guarda al 'paese dimenticato' che lo ha votato. Diciotto milioni gli spettatori, il Presidente si congratula con la protagonista Un successo clamoroso che sta provocando ...

Muore a 31 anni nella stessa chiesa che Dopo ha accolto il suo funerale - il cordoglio dei genitori : Giovedì nella piccola località di Piavola, tutto si è fermato per dare l'ultimo saluto a Maurizio Rossi, morto a soli 31 anni a causa di un infarto che lo ha colto la settimana prima. Al momento del ...

Scappa Dopo l'incidente - i danni al paraurti incastrano l'automobilista : TORTONA - Una donna Scappata dopo aver investito un motociclista è stata rntracciata e denunciata per lesioni, fuga ed omissione di soccorso. E' stata la Polizia Stradale a rintracciare l'...

Ritrova la macchinetta fotografica Dopo due anni in mare (con 900 foto intatte) : Una ragazza, appassionata di fotografia, è riuscita a tornare in possesso della sua macchinetta, dopo che questa aveva galleggiato in mare, percorrendo 200 km in due anni, dal Giappone fino all'isola di...

Associazione Stampa Estera - Dopo 20 anni di nuovo una donna presidente : eletta la giornalista turca Esma Cakir : Per la prima volta dopo quasi 20 anni, è stata eletta una donna alla guida dell’Associazione Stampa Estera: è la 38enne giornalista turca, Esma Cakir. Corrispondente in Italia delle agenzie di Stampa turche Dha e ntv, da nove anni è socia dell’Associazione e ha già fatto parte del consiglio direttivo per due volte. “Da donna, da presidente, mi auguro di poter continuare ancora di più il percorso che ha portato l’Associazione della ...

Caso Ilaria Alpi : 3 milioni di risarcimento al somalo assolto Dopo 17 anni di carcere : La decisione della Corte di Appello di Perugia. Hashi Omar Hassan ha scontato quasi 17 anni di carcere e poi è stato scagionato nella revisione del processo.Continua a leggere

Catania - muore a 4 anni Dopo il trapianto di midollo : aperta un’inchiesta : La procura di Catania ha aperto un’inchiesta sulla morte di una bimba di 4 anni e mezzo deceduta in un ospedale del capoluogo etneo. La piccola, affetta da talassemia, sei mesi fa era stata sottoposta a trapianto di midollo osseo a Roma. Il decesso e’ avvenuto il 15 marzo dopo il ricovero avvenuto nove giorni prima. Il sostituto procuratore della Repubblica Martina Bonfiglio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza ...

Musella - Fi - : "Dopo 30 anni da sindaco traguardo emozionante in Parlamento" : Per questo se si presenta un programma di 4-5 punti per dare una svolta all'economia del Paese io penso che qualche responsabile in Parlamento ci sia e si rende conto che bisogna andare verso questa ...

Scontò 17 anni per l’omicidio Alpi : Dopo l’assoluzione 3 milioni di risarcimento : Risarcito con 500 euro per ogni giorno di ingiusta detenzione l’uomo che era stato prosciolto dopo che “Chi l’ha visto” ha rintracciato il testimone chiave in grado di scagionarlo

“No!”. L’anello di fidanzamento - Dopo anni scopre tutto. Di fronte a una verità sorprendente (e inaspettata) lei reagisce così : avreste fatto lo stesso? : L’amore, si sa, vive di passione, dolcezza, attenzioni. Ma per quanto ci sforziamo di nasconderlo, anche di cose molto più materiali. Per esempio i gioielli, che finiscono per scandire gli anniversari più importanti della storia di molte coppie. In particolare, il giorno del fidanzamento ufficiale. Provate allora a immaginare come deve essersi sentita la protagonista, rimasta anonima, di questa storia raccontata dal Daily Star, una ...

Perché Dopo 50 anni ancora non c'è una pillola anticoncezionale maschile : Male Contraceptive Initiative è un'associazione di scienziati provenienti da tutto il mondo che studia, grazie al finanziamento di privati, metodi contraccettivi maschili non ormonali, tra cui la ...