Donna salvata da un cane | con l' olfatto individua un brutto male

Sfonda porta a colpi ascia e aggredisce moglie : la Donna salvata dal figlio : E' accaduto a Sinalunga, in provincia di Siena. A salvare la donna è stato suo figlio: l'aggressore è stato arrestato.Continua a leggere

'Aiuto - la sta picchiando' - i vicini chiamano i carabinieri : Donna salvata dalle botte del compagno : Agli arresti domiciliari picchia la compagna e la ferisce. E' accaduto ieri sera ad Acilia. I carabinieri di Ostia sono intervenuti ad Acilia in seguto a una chiamata al 112 che segnalava una lite in ...

Maranello - fuga di gas - Donna salvata dai pompieri : Maranello , Modena, , 24 febbraio 2018 - Ha rischiato di morire asfissiata dal gas per una manopola difettosa della cucina. Fortunatamente il vicino ha chiamato i vigili del fuoco che l'hanno salvata. ...

Lettera di un padre : "Cerco Laura - la Donna salvata sul treno della strage da mio figlio Maurizio" : Tra le 23 vittime dell'incidente ferroviario in Puglia c'era anche Maurizio Pisani, 49enne nato a Pavia . Manager del settore alimentare, era salito sul quel maledetto treno della Ferrotramviaria che ...

Donna salvata in extremis dopo un colpo di tosse che stava per risultare fatale : Quello che è avvenuto nel milanese è un caso che si verifica raramente, la rottura dell'arteria dovuta ad un colpo di tosse. Per fortuna una Donna di 58 anni è stata salvata, facendo tirare un sospiro di sollievo alla famiglia. Dal 1930 ad oggi è il sedicesimo caso successo in Italia Presso l'ospedale di Sondalo è stato effettuato un intervento chirurgico molto serio, per via dell'arrivo di una Donna trasportata in condizioni serie dai parenti. ...

Colpo di tosse le rompe l'arteria tiroidea. "Solo 15 casi dal 1930 ad oggi". Donna salvata in extremis : Un evento rarissimo per poco non è costrato la vita a una 58enne in Lombardia. La Donna stava rischiando di morire dopo un Colpo di tosse, a causa dell'improvvisa rottura dell'arteria...

Colpo di tosse le rompe l'arteria tiroidea. 'Solo 15 casi dal 1930 ad oggi'. Donna salvata in extremis : 'In letteratura, dal 1930 a oggi, esistono solo 15 casi al mondo di rottura spontanea dell'arteria tiroidea inferiore a causa di un Colpo di tosse o di pressione provocata da uno sforzo fisico - ...

Se avesse trovato il passaggio di una Donna - o un gesto d’amore - si sarebbe salvata? : È una storia dove ci sono tutti gli elementi del male, quella di Macerata: il dolore, il degrado, il razzismo, il fascismo, ma a me qui, oggi, interessa soprattutto scrivere di Pamela Mastropietro, che di tutto il resto in questi giorni si è parlato tanto. C’è una ragazza molto giovane, che il suo male di vivere rende disperata e indifesa. Ha uno sguardo triste. È bionda, bella, e nella storia questo non l’aiuta, anzi la condanna. Si chiama ...

In cima a una gru in un cantiere di Monza per protestare : Donna salvata dai vigili del fuoco : Atto di protesta per motivi al momento ignoti, domenica mattina 11 febbraio a Monza, in via Maggiolini: una donna, italiana, è stata convinta a scendere e tratta in salvo dopo essere salita su una gru ...