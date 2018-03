Disuguaglianze di genere | Bankitalia | “Le donne hanno in media il 25% di ricchezza in

ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 marzo 2018) Inunaindividuale più bassa del 25% rispetto agli uomini. Ma il divario a svantaggio dellesi allarga al 35% se si prendono in considerazione solo le attività finanziarie. E arriva al 50% se si guarda alla suddivisione dellanetta all’interno delle coppie: in questo caso il gap è ancora più ampio in quelle più abbienti. Sono i risultati dell’Occasional paper Gender wealth gap in Italy di Giovanni D’Alessio, ricercatore della Banca d’Italia, che ha aggiornato gli studi sulle differenze dinella proprietà di beni, attività finanziarie e immobili partendo dall’ultima indagine di via Nazionale sulladelle famiglie italiane. Dallo studio emerge uno squilibrio che non è solo frutto delle fortidi reddito tra i due sessi. Se si guarda solo alla distribuzione degli immobili, nota ...