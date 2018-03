Disarmò bandito a Roma Ora John Ogah riceverà il battesimo dal Papa

ilgiornale

(Di sabato 31 marzo 2018), il cittadino nigeriano di 31 anni che il 26 settembre dello scorso anno affrontò un malvivente armato di mannaia che aveva appena rapinato un supermercato di piazza delle Conifere, a Centocelle, questa sera riceverá il, durante la veglia pasquale, in S. Pietro, daFrancesco.Il padrino di, su esplicita richiesta del nigeriano, sarà il Capitano Nunzio Carbone, comandante della Compagnia diCasilina che per primo prese a cuore la sua vicenda personale. Per il suo gesto,aveva ricevuto, su proposta dei Carabinieri del Comando Provinciale di, il permesso di soggiorno.L'uomo, che stava chiedendo l'elemosina, era stata definito "eroe" per aver disarmato e poi bloccato unche aveva appena rubato 400 euro da un supermercato Carrefour ain piazza delle Conifere, nella periferiana di Centocelle. Sul posto i residenti e i clienti ...