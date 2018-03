Disabili | il grido delle famiglie romane | “I nostri figli ‘troppo complessi’ abbandonati

ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 marzo 2018) Mario ha 28 anni, è affetto da tetraparesi spastica, non parla, prende dei farmaci, ha sofferto di crisi epilettiche. “È stato cacciato dal centro diurno e ora è a casa”, racconta a ilfattoquotidiano.it la madre, Elena Improta. Da tempo ormai lei, presidente della Onlus Oltre lo sguardo, lotta insieme ad altre associazioni e molti genitori per tutti i “Mario di Roma e Lazio”. Loredana Fiorini fa parte di un’altra associazione, la Hermes Onlus. È la mamma di Davide, un ragazzo di 21 anni affetto da tetraparesi spastica, (“non parla ma ha un buon livello cognitivo, a modo suo comunica il bisogno del bagno”, spiega). “Abbiamo visitato un centro. Ma quando si sono resi conto “di quello che era Davide, ci hanno detto che non potevano accoglierlo”. Perché? È “troppo complesso”. “Questi ragazzi, quando diventano adulti, passano da un regime legato a servizi socio-sanitari, quindi ...