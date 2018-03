DIRETTA Stazione spaziale cinese | slitta ancora l' ora dell' impatto | Oggi sarà visibile

L’ultimo sorvolo della Stazione Spaziale cinese : ecco come osservarlo LIVE in DIRETTA streaming : Mancano pochi giorni al rientro incontrollato sulla Terra della Stazione Spaziale cinese: per l’occasione il Virtual Telescope ha deciso di immortalare l’ultimo sorvolo del “Palazzo Celeste“. Prima del rientro e della distruzione in atmosfera, il Virtual Telescope Project, in collaborazione con il Tenagra Observatories in Arizona, mostrerà in diretta, domani alle 14 ora italiana sul sito del Virtual Telescope Project, uno ...