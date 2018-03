Dimezzare l' Irap | riformare l' Irpef | fisco digitale per abolire davvero Equitalia Le

huffingtonpost

(Di sabato 31 marzo 2018) Ridurre gli adempimenti fiscali delle imprese e dei professionisti,l'gli scaglioni. Queste in estrema sintesi le priorità fiscali di Luigi Di Maio, esposte in un intervento sul Blog delle Stelle."Un'Italia fondata sulla Qualità della Vita deve innanzitutto sgravare le imprese dal peso di una burocrazia fiscale che imprigiona le migliori energie produttive" ... "Il titolare di uno studio professionale impiega in media 122 giorni l'anno per gli adempimenti fiscali di base. ... "Ilè diventato un rischio d'impresa in piena regola, che allontana onesti contribuenti ed investitori. Ecco perché insieme alla riduzione della pressione fiscale, attraverso il dimezzamento dell'e la riforma degli scaglioni, una delle nostre priorità sarà semplificare il quadro fiscale investendo nella digitalizzazione e ...