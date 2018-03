Di Maio | fatti Bardonecchia da chiarire

Di Maio attacca Berlusconi : “Noi i bonifici li abbiamo fatti alle imprese - tu a Cosa Nostra” : «Caro Berlusconi, noi i bonifici li facciamo alle imprese italiane e ai cittadini italiani. Tu li hai fatti a Cosa Nostra. È scritto tutto nelle sentenze». Lo ha detto a Bari il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di una tappa del «Rally per l’Italia». ...

Elezioni - Di Maio : “Noi facciamo i bonifici alle imprese - Berlusconi li ha fatti a Cosa Nostra. È tutto scritto nelle sentenze” : “Noi facciamo i bonifici alle imprese italiane, Berlusconi li ha fatti a Cosa Nostra. È scritto tutto nelle sentenze”. Luigi Di Maio risponde a leader di Forza Italia e fa riferimento a quanto scritto nelle motivazioni con cui la Cassazione ha condannato Marcello Dell’Utri a 7 anni di carcere. Una ‘corda’ toccata negli scorsi giorni anche da Alessandro Di Battista, che aveva letto la sentenza ad Arcore a poche ...

Di Maio e l'imbarazzo del candidato eroe diventato violento : "Accerteremo i fatti" : Difendere colui che ironicamente ne aveva preso in giro gli scivoloni grammaticali. E che aveva candidato per direttissima nel'uninominale, collegi di Livorno e Toscana 2. Tra falsi rimborsi e massoni ...

Di Maio : "Signora De Falco denunci e accerteremo i fatti" : Luigi Di Maio difende Gregorio De Falco , candidato del Movimento Cinque Stelle, noto per la frase pronunciata a Francesco Schettino la notte del naufragio della Costa Concordia e finito nella bufera ...

Di Maio : Signora De Falco denunci e accerteremo i fatti : Luigi Di Maio difende Gregorio De Falco, candidato del Movimento Cinque Stelle, noto per la frase pronunciata a Francesco Schettino la notte del naufragio della Costa Concordia e finito nella bufera per il racconto di una lite particolarmente furibonda in cui avrebbe aggredito la moglie e la figlia. "Oggi la prima cosa che ho fatto è stato chiamare Gregorio De Falco e gli ho chiesto se fosse vero", ha raccontato il capo ...

M5s - la moglie del candidato De Falco alla polizia : “Ha aggredito me e mia figlia”. Lui : “Mai violento”. Di Maio : “La signora denunci - accertare i fatti” : La moglie del candidato M5s Gregorio De Falco si è presentata alla polizia di Livorno una settimana fa, raccontando che lei e la figlia sarebbero state aggredite dal marito. alla segnalazione non è seguita la denuncia, ma, come scrive il Corriere della Sera, l’episodio è stata riportato agli uffici centrali di Roma. Secondo la ricostruzione della moglie Raffaella, De Falco dopo una lite ha “alzato le mani” contro di lei e la ...

Di Maio : 'La signora De Falco denunci - vanno accertati i fatti. Rimborsopoli? Chi ha sbagliato deve rinunciare' : 'Quando ci sono casi di violenza è difficile. Oggi ho chiamato il comandante De Falco e gli ho chiesto chiarimenti. Lui ha smentito. Ma la violenza sulle donne non è mai accettabile, chiedo quindi ...

Di Maio : "La signora De Falco denunci - vanno accertati i fatti. Rimborsopoli? Chi ha sbagliato deve rinunciare" : «Quando ci sono casi di violenza è difficile. Oggi ho chiamato il comandante De Falco e gli ho chiesto chiarimenti. Lui ha smentito. Ma la violenza sulle donne non è mai...

Da Gentiloni - Renzi e Di Maio un invito alla calma dopo i fatti di Macerata : Roma, 3 feb. , askanews, 'Confido nel senso di responsabilità di tutte le forze politiche: comportamenti criminali non possono avere alcuna motivazione ideologica. I delinquenti sono delinquenti'. Lo ...

Gentiloni : "Odio e violenza non ci divideranno". Renzi e Di Maio non cavalcano i fatti di Macerata : "Ora calma - non strumentalizziamo" : Ferma condanna da molti partiti politici per quanto è accaduto a Macerata dove un uomo di 28 anni, Luca Traini, ha sparato contro persone di origine straniera ferendone sei a bordo della sua auto, un'alfa 147 nera. Il premier Paolo Gentiloni ha invitato tutte le forze politiche alla responsabilità. "Delitti efferati e comportamenti criminali saranno perseguiti e puniti. Questa è la legge, questo è lo Stato". ...

Gentiloni : 'Odio e violenza non ci divideranno'. Renzi e Di Maio non cavalcano i fatti di Macerata : 'Ora calma - non strumentalizziamo' : Chi, come Salvini, strumentalizza fatti di cronaca e tragedie per scopi elettorali è tra i responsabili di questa spirale di odio e di violenza che dobbiamo fermare al più presto. Odio e violenza che ...

Renzi e Di Maio non cavalcano i fatti di Macerata : "Ora calma - non strumentalizziamo". Grasso : "Salvini responsabile dell'odio" : Ferma condanna da molti partiti politici per quanto è accaduto a Macerata dove un uomo di 28 anni, Luca Traini, ha sparato contro persone di origine straniera ferendone sei a bordo della sua auto, un'alfa 147 nera. "Lancio un appello a tutti i leader dei partiti su quello che è successo a Macerata: stiamo in silenzio e non facciamo campagna elettorale sulla pelle della ragazza uccisa e dei feriti di oggi. Ho visto già che ...