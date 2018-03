Di Francesco | ' Schick va tutelato | nel primo tempo non ha fatto male solo lui'

Bologna-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco si affida a Schick : La sfida tra Bologna e Roma apre alle ore 12 e mezza il 30esimo turno di campionato nel sabato di Pasqua, che vede in campo tutte e 20 le formazioni di Serie A. I felsinei vengono dal buon pareggio ...

Roma - Kolarov : 'Ci si aspetta di più da Schick? Non sono Di Francesco...' : A pochi minuti dalla sfida con il Bologna, il terzino della Roma Aleksandar Kolarov ha parlato a Premium Sport : 'Rischio di avere la testa al Barcellona? No, per niente, ci sono altri quattro giorni prima del Barcellona. La nostra priorità è il campionato. Ci si aspetta di più da Schick? Io sono il ...

Bologna-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco si affida a Schick : La sfida tra Bologna e Roma apre alle ore 12 e mezza il 30esimo turno di campionato nel sabato di Pasqua, che vede in campo tutte e 20 le formazioni di Serie A. I felsinei vengono dal buon pareggio...

30^ giornata - le ultimissime : Bologna-Roma - Di Francesco sceglie Schick. Sassuolo-Napoli - Hamsik titolare… : 30^ giornata, LE ultimissime- Bologna-Roma:Poche ore al calcio d’inizio di Bologna-Roma, match in programma alle 12:30. Come confermato alla vigilia da Eusebio Di Francesco, i giallorossi scenderanno in campo senza particolari programmi in vista del match di Champions League contro il Barcellona. L’unica novità potrebbe esser rappresentata dalla presenza di Schick dal 1′ al posto […] L'articolo 30^ giornata, le ...

Di Francesco : “Pellegrini out e davanti ballottaggio tra Dzeko e Schick” : “Dzeko e Schick? Sono 50-50, o gioca uno ol’altro”. Deciderà nelle prossime ore chi dei due centravanti giocherà nella trasferta di domani al Dall’Ara contro il Bologna il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco. “Sono in 3 i giocatori che si giocano un posto in avanti (Perotti, Gerson ed El Shaarawy ndr), quello più sicuro di giocare è Stephan. Defrel ha invece meno allenamento sulle gambe e difficilmente giocherà ...

Roma - Di Francesco lancia il turn-over : "Staffetta Dzeko-Schick". Dubbio Under : A cinque giorni dall'impegno di Champions contro il Barcellona, la Roma si rituffa nel campionato con l'obiettivo di consolidare il terzo posto e tenere a debita distanza Inter e Lazio, le due dirette ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko-Schick - col Bologna gioca o l'uno o l'altro. Out Pellegrini - Under in dubbio' : Una settimana che potrà rivelarsi fondamentale per la Roma. Sabato 30 marzo, alle ore 12:30, l'importantissima trasferta di Bologna valida per lla 30giornata di campionato e per conservare il terzo ...

Roma - il modulo Schick : Di Francesco schiera un solo attaccante centrale : 'Mi piace giocare in un attacco a due, si adatta alle mie qualità. Ho segnato con la Repubblica Ceca un gol , con la Cina nella China Cup, ndr, che mi aiuta, ma non voglio esagerare e sopravvalutarlo, ...

Di Francesco - prof per un giorno : 'Bravo Schick - quando parli così mi piaci' : ... ha tenuto una lezione agli associati dell'Aia e agli studenti di Scienze Motorie dell'Università Tor Vergata presenti nell'aula magna della Facoltà di Economia. Eusebio si è divertito ma il calcio, ...

Roma - Di Francesco : 'Con il Barcellona non avremo paura. Schick? Si sta calando in questa realtà' : Eusebio Di Francesco nelle vesti di professore nell'aula magna di Economia all'Università Tor Vergata davanti ai quasi 200 tecnici e studenti spiega il suo modo di vivere il calcio. Schemi, ...

Roma - Di Francesco ritrova il sostegno dei senatori. Ora manca solo Schick : Eusebio Di Francesco, 48 anni, allenatore della Roma. Ansa La sintesi la fa Diego Perotti, al Clarìn: "Di Francesco è un allenatore importante, uno di quelli che mi ha cambiato la carriera". A uno ...

Roma - Di Francesco : 'Bravi nella ripresa ma brutto primo tempo. Schick? Lo aspettiamo' : Roma - Di Francesco promuove la Roma della ripresa ma boccia quella del primo tempo: 'Bravo il Torino a chiudersi, ma il nostro primo tempo è da cancellare per una serie di motivi. Ottima invece la ...

Roma-Torino : Di Francesco si affida a Schick e cerca conferme : Roma – Contro il Toro per sfatare il tabù Olimpico Roma – La giornata numero 28 della serie A si aprirà eccezionalmente nella serata di... L'articolo Roma-Torino: Di Francesco si affida a Schick e cerca conferme proviene da Roma Daily News.

Roma - Di Francesco : ''Napoli un punto di partenza - con il Torino Schick titolare'' : Roma - Si apre con una premessa dedicata a Davide Astori la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida col Torino: 'Oggi ho visto la cerimonia solenne ed è stata una grande ...