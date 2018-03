raisport.rai

: Di Francesco: Nainggolan? Se molla è un guaio - sscalcionapoli1 : Di Francesco: Nainggolan? Se molla è un guaio - ScMotorieSelmi : Di Francesco:Nainggolan?Se molla è guaio -

(Di sabato 31 marzo 2018) 'Nainggolan? Deve parlargli più il medico che io ma, per la mia esperienza, uscire in quel modo lì con un problema a un flessore non è positivo'. Lo ha detto Eusebio Di. 'Lui è il 'Ninja' . ...