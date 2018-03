Di Francesco | ' Nainggolan? Uscire in quel modo non è una cosa positiva'

Roma - Di Francesco : 'Non mettete la croce addosso a Schick. Nainggolan? Sensazioni non positive' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Bologna: ' Era meglio partire con Dzeko? Questa è una vostra valutazione, io ritengo che determinati calciatori non possano fare troppe partite una dietro l'altra. ...

Roma - Di Francesco : i dubbi su Nainggolan ed il “sì” a Balotelli : Roma, Eusebio Di Francesco è pronto alla gara contro il Napoli di domani, un incontro fondamentale per non perdere terreno in chiave corsa Champions League. Il tecnico ha lodato Sarri in conferenza stampa, ma sa di poter far male ai partenopei: “Lui ha iniziato molto prima di me, passando dalle gioie alle sconfitte. Ora è tra i migliori in circolazione, dimostrando di ottnere risultati e continuità, è passato da un 4-4-2 iniziale a un ...

Nainggolan perde un dente/ Video Roma Milan - gomitata Kessié : Di Francesco - “gli girava la testa” : Nainggolan perde un dente in Roma-Milan: Video. Incisivo cade dopo gomitata di Kessié. Eusebio Di Francesco: “gli girava la testa”. Le ultime notizie sull'insolito "infortunio"...(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:11:00 GMT)

Roma - Di Francesco nervoso : “dette tante bugie e su Nainggolan…” : Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, deve cercare di distogliere l’attenzione dalla sconfitta europea contro lo Shakhtar, facendo in modo che la sua squadra si possa dedicare allo scontro col Milan. Oggi in conferenza stampa il tecnico ha parlato della gara contro i rossoneri: “Cosa ho detto alla squadra? Sono uscite cose non vere. Non parlo mai con la squadra dopo la gara, anche il giorno dopo non ho parlato perché volevo ...

Roma - Di Francesco : 'Schick può giocare titolare - Nainggolan deve ritrovarsi' : Ora è un mondo diverso, con generazioni diverse che hanno meno abitudini ad andare a cena insieme, ma magari a giocare alla PlayStation insieme'. SUL MODULO - '4-3-3 possibile anche senza De Rossi? ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko è importante. Nainggolan non andrà in Cina' : TORINO - 'Sicuramente abbiamo fatto un'ottima gara per 65 minuti poi siamo calati'. Così Eusebio Di Francesco commenta il pareggio della Roma a San Siro contro l' Inter : 'Non avevo grandi cambi da ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko è importante per noi - ma non faccio io il mercato. Nainggolan rimane qui' : Edin è un giocatore molto importante, infatti è sempre partito titolare con me': così ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco. 'Sicuramente abbiamo fatto un'...