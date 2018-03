ilgiornale

: Dal capodanno alle mostre il Comune è a caccia di soldi - Ale_De_Chirico : Dal capodanno alle mostre il Comune è a caccia di soldi - MaraGrisoni : Dal Teatro La Fenice di Venezia Concerto di Capodanno 2019. Con #AssociazioneMaNi trovate info su… - MaraGrisoni : Dal Teatro La Fenice di Venezia Concerto di Capodanno 2019. Con #AssociazioneMaNi trovate info su… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Dai seicentomila euro per organizzare lo show del prossimoin piazza Duomo al milione che serve perstire la mostra dedicata al futurista Carlo Carrà a Palazzo Reale (in programma dal prossimo 4 ottobre al 3 febbraio 2019) fino all'Estate Sforzesca nel cortile del Castello Sforzesco, ilha lanciato una raccolta fondi per eventi,, manifestazioni, iniziative varie di carattere culturale e promozionale che si terranno nel corso dell'anno o a cavallo tra il 2018 e il 2019.agli sponsor dunque, il conto delle spese si aggira intorno ai dieci milioni di euro e dunque ben venga il supporto dei privati. Come si legge nel testo dell'avviso pubblico approvato in giunta, non saranno tenute in considerazione solo le sponsorizzazioni riguardanti "propaganda di natura politica, sindacale, religiosa e di dubbia moralità", la propaganda "collegata alla produzione di ...