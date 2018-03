Da Ischia gli auguri di Pasqua di Salvini a Berlusconi | ' Vittoria Milan e centrodestra al

Roma - infortunio per Nainggolan : rIschia il Barcellona? Gli aggiornamenti : Roma in ansia per Nainggolan, infortunio per il belga durante l'anticipo delle 12.30 contro il Bologna. Succede tutto al nono minuto: scontro in mezzo al campo con Helander, è proprio il giocatore ...

Si rIschia la Pasqua di rappresaglia : C'è confusione sui numeri ma non sul significato della "Marcia del ritorno", come l'ha chiamata Hamas. 15 morti, 1.400 feriti e 20mila dimostranti sul confine di Israele con Gaza, in una manifestazione organizzata per essere solo la prima in direzione di una mobilitazione di massa che dovrebbe avere il suo apice il 15 di maggio, giorno della Nakba palestinese, il "disastro", festa dell'indipendenza di Israele, che coinciderà anche con il ...

"Gli studenti protestano contro lo sfruttamento e ora rIschiano di non essere ammessi agli esami" : Ancora polemiche sul tema dell’alternanza-scuola lavoro. Stavolta la denuncia arriva a un liceo napoletano, il Vittorio Emanuele II, coinvolto in un progetto del Fai per fare da guida ai turisti nel Museo di mineralogia...

Matera - consigliere regionale arrestato per stalking rIschia sospensione dalla carica : Sarà avviata la procedura di sospensione per il consigliere regionale Paolo Castelluccio , ex Forza Italia, ora Noi con l'Italia, arrestato con le accuse di atti persecutori, violenza privata e porto ...

Volley femminile - Playoff Scudetto – Scattano i quarti di finale : Novara favorita - Scandicci per il colpo - Conegliano rIschia : Nel weekend inizieranno i Playoff Scudetto di Volley femminile. Si parte con la gara1 dei quarti di finale, le prime quattro della classe giocheranno in casa e cercheranno di mettere subito in chiaro le cose. Novara incomincerà la difesa del titolo contro Firenze. Le Campionesse d’Italia, dopo aver vinto la regular season in maniera rocambolesca, sfideranno le toscane in un incontro che sembra senza storia: Paola Egonu e compagne ...

Concorso scuola abilitati 2018 : attenti agli errori nella domanda - cosa si rIschia : Negli ultimi giorni di compilazione delle domande per il Concorso scuola abilitati 2018, si sono diffuse alcune leggende metropolitane che rischiano di indurre in errore gli aspiranti con tutti i rischi connessi ad eventuali dichiarazioni mendaci. A spiegarlo è la FLC CGIL, che chiarisc alcuni punti in merito all’ulteriore abilitazione, al titolo di studio e […] L'articolo Concorso scuola abilitati 2018: attenti agli errori nella domanda, ...

Minori con problemi di salute mentale - Piero Ruzzante - LeU - : 'in 55 mila rIschiano di essere abbandonati dalla 'migliore sanità al mondo'' : È questa la migliore sanità del mondo? " Così il Consigliere regionale Piero Ruzzante di Liberi e Uguali , che lunedì 12 marzo ha depositato un'interrogazione a risposta immediata chiedendo alla ...

Sharon Stone : “Ho rIschiato di morire - ora vivo per i miei figli” : Sharon Stone, che da poco ha compiuto sessant’anni, si raccontata in una lunga intervista pubblicata sul settimanale Chi. L’ex sex symbol di “Basic Instinct”, rivela per la prima volta il lato più nascosto e intimo della sua vita: “L’adozione del mio primo figlio Ron e l’emorragia cerebrale quasi mortale che mi ha colpito, mi hanno molto aiutato”. “Un giorno vorrei che la gente mi ricordasse ...

Napoli di Sarri? Più che l’Olanda degli anni ’70 rIschia di essere la prima Roma di Spalletti : bella e perdente : Per la prima volta dall’inizio della stagione, il Napoli non è più padrone del suo destino: il pareggio per 0-0 contro l’Inter ha significato il sorpasso della Juventus. Che quest’anno non era mai stata davanti agli uomini di Sarri. Il campionato non è ancora finito, per carità: i bianconeri hanno almeno tre partite difficili in cui possono perdere punti (Inter e Roma fuori casa, Milan a domicilio), più lo scontro diretto che molto probabilmente ...

Napoli - Biagio Izzo rIschia gli arresti domiciliari/ Ultime notizie : richiesta Pm per turbativa d’asta : Biagio Izzo rischia gli arresti domiciliari: la richiesta del pm di Napoli, respinta dal giudice, passa al Riesame. L'attore accusato di turbativa d'asta si difende.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:51:00 GMT)

Serie B : il campionato mIschia le carte - arbitri - la galleria degli (o)errori Video : In un #campionato dove è vietato azzardare previsioni alla vigilia, la 30a giornata di Serie B ha ancora una volta mischiato le carte lasciando inalterato ogni giudizio finale sia in testa che in coda alla classifica. Palermo, a tre lunghezze dalla vetta E' stata la giornata del Palermo che dopo la vittoria di misura contro la capolista Frosinone si porta a tre lunghezze dalla vetta, in attesa della gara dell'Empoli che vincendo oggi contro ...

Diretta / Cagliari Lazio (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Radu rIschia l'autogol : Diretta Cagliari Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti devono riscattare la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Cagliari nei guai : ecco cosa rIschia Joao Pedro - le ultime sulla possibile squalifica : squalifica Joao Pedro – Cagliari nei guai in vista della fine del campionato di Serie A ed anche per la prossima stagione, situazione delicatissima dopo la notizia della positività del calciatori Joao Pedro ad un controllo antidoping, sono state individuate infatti tracce di idroclorotiazide, un diuretico che si prescrive per combattere l’ipertensione ma che è comunque proibito, il calciatore adesso rischia due anni di squalifica. ...