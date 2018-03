Crotone | Zenga | ' Siamo entrati male in campo Espulsione di Capuano fiscale'

Morte Astori - il racconto da brividi di Walter Zenga prima di Fiorentina-Crotone : La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, nel frattempo arrivano dichiarazioni da brividi da parte dell’allenatore del Crotone Walter Zenga come riferito in conferenza stampa prima della gara proprio contro il club viola: “Di solito guardo le ultime gare degli avversari ma con la Fiorentina non ce l’ho fatta, non sono riuscito a vedere quelle con Astori, mi faceva male. Lunedì a Coverciano ho parlato con ...

Serie A Crotone - Zenga : «Voglio una squadra indomita» : Crotone - " Mondonico lascia un grande vuoto: è stato un maestro e l'immagine con la sedia ad Amsterdamo resterà nella storia del calcio italiano. Ha lottato con determinazione contro un male ...

Zenga : "Il Crotone merita un'altra classifica" : 'Il Crotone aveva un'identità ben precisa, erano allenati da un tecnico molto bravo, io ho solo messo le mie idee. A mio modo di vedere giochiamo bene, siamo una squadra che gioca e meritavamo di ...

Crotone - per la società “Zenga non ha cacciato nessuna persona dall’Hotel” : In merito all’articolo dal titolo “Zenga ‘caccia’ i giallorossi” pubblicato sul quotidiano “Il Tempo” del 20 marzo 2018 e ripreso da varie testate online, “ci sembra opportuno evidenziare, per correttezza di cronaca e di informazione, che il nostro tecnico Walter Zenga non ha ‘cacciato’ nessuna persona dall’Hotel. Lo spiacevole contrattempo è da attribuire solo e soltanto alla struttura alberghiera che ospita da circa 20 anni il ...

Crotone-Roma - Zenga ‘caccia’ i giornalisti giallorossi : ecco il motivo : Crotone-Roma, successo in trasferta per la squadra giallorossa che si conferma in zona Champions League mentre per il calabresi continua la lotta per la salvezza. Nel frattempo emerge un retroscena sulla partita, il tecnico Walter Zenga avrebbe allontanato dall’hotel alcuni giornalisti giallorossi perchè possibili ‘intrusi’ nel ritiro del Crotone. I giornalisti avevano iniziato a registrare alcuni servizi, poi la furia del ...

Probabili formazioni / Crotone Roma : quote e ultime novità live. Tante assenze per Zenga (Serie A) : Probabili formazioni Crotone Roma: quote e ultime novità live sulle mosse di Zenga e Di Francesco e i loro titolari per il match dello Scida (Serie A, 29^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:58:00 GMT)

Crotone - che bordate di Zenga alla Sampdoria! : Il Crotone è in piena lotta per la salvezza nel campionato di Serie A, la squadra di Zenga si prepara per la gara di campionato contro la Roma. Tagliato il traguardo dei 100 giorni con il club calabrese: “I bilanci non si fanno a meta’ strada, ma considerato che alla Sampdoria ed a Wolverhampton non ero arrivato a 100 – scherza il tecnico – e’ un buon risultato. Crotone e’ una piazza dove si puo’ ...

Serie A - Zenga : «Visto? Il Crotone non è depresso» : Walter Zenga è contento per la vittoria e il poker che sanno di rilancio: "Sono stati bravi i ragazzi, io ho fatto poco e niente - spiega l'allenatore a Sky Sport - Bravi a capire che le prestazioni ...

DIRETTA / Crotone Sampdoria (risultato finale 4-1) streaming video e tv : Zenga senza pietà! : DIRETTA Crotone Sampdoria streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita allo Scida per la 28^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:56:00 GMT)

Serie A Crotone - Zenga : «Nessuna rivincita contro la Sampdoria» : Crotone - "Per me essere tornato alla Sampdoria è stato fantastico, se non è andata è anche colpa mia perchè non ho lo stesso atteggiamento di adesso. Anche il presidente Ferrero ha detto che fu un ...

“Contro il Torino gioco io in porta” : Zenga - l’Uomo Ragno con il sogno di portare in alto il Crotone : “Se non c’e’ Cordaz abbiamo Viscovo, altrimenti gioco io. Ho già parlato col medico e ha detto che sono a posto”. Queste le parole esilaranti pronunciate da Walter Zenga, allenatore del Crotone in vista dell’importante gara di campionato contro il Torino. Il club calabrese non sta di certo attraversando un buon momento, il Crotone è reduce da due sconfitte consecutive contro squadre in lotta per lo stesso obiettivo, Benevento e ...