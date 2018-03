Crollo di una palazzina a Rescaldina | 3 persone estratte vive LE FOTO

MPS/ L'ipotesi sul Crollo in Borsa 'impossibile' per una banca dello Stato : Il crollo in Borsa di Mps è davvero difficile da spiegare visto che è una banca controllata dallo Stato. SERGIO LUCIANO.

MPS/ L'ipotesi sul Crollo in Borsa "impossibile" per una banca dello Stato : Il crollo in Borsa di Mps è davvero difficile da spiegare visto che è una banca controllata dallo Stato. Forse un'idea può averla il dimissionario direttore finanziario. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 08:58:00 GMT)MPS/ Il conto in rosso e il rimpianto per lo Stato banchiere, di P. AnnoniFCA/ I colpi di scena pronti per l'addio di Marchionne, di S. Luciano

Napoli - Crollo ponteggi in una chiesa : 5 operai estratti dalle macerie : Sono stati estratti vivi tutti e cinque gli operai intrappolati nelle macerie dopo il crollo della chiesa del complesso di San Paolo Maggiore nel centro di Napoli . Lo fanno sapere i vigili del fuoco ...

Napoli - Crollo ponteggi in una chiesa : salvati quattro operai intrappolati : Sono stati estratti vivi tutti e quattro gli operai intrappolati nelle macerie dopo il crollo della chiesa del complesso di San Paolo Maggiore nel centro di Napoli . Lo fanno sapere i vigili del fuoco ...

Crollo in una chiesa nel centro di Napoli : disperso un operaio : Roma, 16 mar. , askanews, A Napoli sono crollate delle parti murarie e dei ponteggi nella basilica di San Paolo Maggiore, in Piazza San Gaetano, nel centro storico della città, dove erano in corso dei ...

Napoli - Crollo ponteggi in una chiesa : 3 operai feriti - un disperso : Napoli, crollo ponteggi in una chiesa: 3 operai feriti, un disperso Napoli, crollo ponteggi in una chiesa: 3 operai feriti, un disperso Continua a leggere L'articolo Napoli, crollo ponteggi in una chiesa: 3 operai feriti, un disperso proviene da NewsGo.

OMICIDIO GIANNI VERSACE/ Anticipazioni del 16 marzo 2018 : l'infanzia di Cunanan ed il Crollo emotivo : OMICIDIO GIANNI VERSACE - American Crime Story, Anticipazioni del 18 marzo 2018. Cunanan scopre che il padre gli ha mentito e che è solo un truffatore. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:39:00 GMT)

Roma - Crollo alla Balduina : via ai lavori - permessi comunali nel mirino : La gru per rimuovere le prime auto è entrata in funzione, ieri, poco dopo le 15. Ci vorranno verosimilmente cinque giorni piogge e temporali permettendo per completare la messa in sicurezza della ...

Pirandola (Lista Storace) : Crollo Balduina - chiesto Consiglio Comunale d’urgenza : Pirandola: chiesto un Consiglio d’urgenza e una commissione speciale di indagine. Roma – Massimiliano Pirandola, consigliere d’opposizione della Lista Storace, ha rilasciato alcune dichiarazione in... L'articolo Pirandola (Lista Storace): crollo Balduina, chiesto Consiglio Comunale d’urgenza su Roma Daily News.

Roma - una voragine annunciata : auto inghiottite - case pericolanti /Foto La procura indaga per Crollo colposo. Le denunce ignorate dal Comune : Alla Balduina, quartiere elegante di Roma, tutti, ma proprio tutti, parlano di un crollo annunciato. Un boato alle 17.30. E tre automobili parcheggiate sul lato della strada sono state inghiottite...

Crollo a Balduina - una residente evacuata : "Nessun controllo" : Roma, , askanews, - "Si è sentito un gran rumore verso le cinque e mezza, ci siamo affacciati ed era venuta giù mezza strada": è il racconto di una residente di una delle due palazzine evacuate a via ...

Amatrice - il sindaco Pirozzi indagato per omicidio colposo per il Crollo di una palazzina : omicidio colposo e lesioni personali colpose. Questi i reati per il quale il sindaco di Amatrice e candidato alle elezioni Regionali del Lazio, Sergio Pirozzi, è indagato dalla procura di Rieti. L’accusa formulata dal procuratore Giuseppe Saieva è in relazione al crollo dell’edificio di piazza Sagnotti in cui morirono sette persone la notte del 24 ...

Terremoto Amatrice - il sindaco Sergio Pirozzi indagato per il Crollo di una palazzina : Roma - Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Rieti per il crollo di una delle tre palazzine di piazza Sagnotti in seguito al sisma del 24 agosto 2016. Insieme a Pirozzi, a quanto apprende l'ANSA da fonti giudiziarie, risulterebbe indagate altre 7 persone. L'ipotesi di reato contestata è di omicidio colposo. Nel crollo delle palazzine di piazza Sagnotti persero la ...

Sergio Pirozzi - sindaco di Amatrice e candidato presidente della regione Lazio - è indagato per omicidio colposo nell’indagine sul Crollo di una palazzina : Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato presidente della regione Lazio, è indagato per omicidio colposo nell’indagine sul crollo di una palazzina durante il terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto 2016. Pirozzi è accusato di non aver The post Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato presidente della regione Lazio, è indagato per omicidio colposo nell’indagine sul crollo di una palazzina appeared first on Il ...