Crolla palazzina nel Milanese | tre persone estratte vive dalle macerie

Crolla palazzina nel Milanese : due persone sotto macerie - tre estratti vivi : Un forte boato poco dopo le 8 di mattina: una palazzina di due piani è Crollata in parte in via Brianza a Rescaldina, in provincia di Milano.Il crollo avrebbe coinvolto cinque persone, tra cui un bimbo di pochi anni. I vigili del fuoco e i carabinieri, subito accorsi, ne hanno finora estratto tre, fortunatamente solo ferite. Altre due persone sarebbero ancora vive sotto le macerie, ma sarebbero state già individuate dai soccoritori. Ancora ...