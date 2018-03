Crolla palazzina nel milanese | 9 feriti | LaPresse

RESCALDINA - Crolla palazzina : ESTRATTE VIVE 9 PERSONE/ Ultime notizie video : 27 sfollati - accolti in chiesa : RESCALDINA, esplosione e crollo di una PALAZZINA, quattro i feriti gravi, di cui due bambini. video Ultime notizie, uno scoppio ha fatto CROLLAre un edificio in provincia di Milano(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Rescaldina - Crollata una palazzina : tutti salvi : Aggiornamento ore 10:20 - I vigili del fuoco sono riusciti a salvare tutte le persone coinvolte nel crollo della palazzina di Rescaldina. Le persone finite sotto le macerie sono complessivamente 9 (5 adulti e 4 minorenni), cinque delle quali sono riuscite a liberarsi da sole ancora prima dell'intervento dei vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Legnano, Castellanza e Niguarda.I feriti più gravi sono un uomo e una ...

Crolla palazzina nel milanese : due feriti gravi - bimbo in rianimazione. Si indaga per crollo colposo : Il piccolo, 6 anni, presenta ustioni sul 35% del corpo. Grave anche un 45enne, ricoverato in terapia intensiva

Rescaldina - esplode e Crolla palazzina : uomo lotta fra la vita e la morte : Rescaldina , Milano, , 31 marzo 2018 - Bilancio drammatico, quello del crollo della palazzina a Rescaldina . Crollo sul quale stanno ancora indagando le forze dell'ordine. Una delle ipotesi più ...

Rescaldina - esplode e Crolla palazzina : "Casa distrutta - salvi per miracolo" : Milano, 31 marzo 2018 - Paura, questa mattina a Rescaldina, quando i cittadini sono stati svegliati da un boato dovuto al crollo di una palazzina in via Brianza 34. crollato un intero edificio di tre ...

L'intervento dei vigili del fuoco nella palazzina Crollata a Rescaldina - LaPresse - : Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area nei dintorni della palazzina crollata a Rescaldina, nel Milanese. Le 9 persone coinvolte sono state tutte ...

Milano - palazzina Crollata a Rescaldina. L’intervento dei vigili del fuoco : salvate 9 persone : I feriti in seguito al crollo della palazzina di Rescaldina, nel milanese, sono stati trasportati in ospedale a Legnano, Busto Arsizio, Varese e al Niguarda. Complessivamente si tratta di 4 minori e 5 adulti. Le 9 persone coinvolte sono state tutte estratte. I più gravi sono due coniugi intubati e portati al Niguarda con ustioni sul corpo e l’ultimo uomo estratto, che è in fase di valutazione. Per il momento nessuno dovrebbe essere in pericolo ...