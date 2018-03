Crolla palazzina di tre piani | Persone sotto le macerie

Milano - Crolla una palazzina a Rescaldina : tre estratti vivi : crolla una palazzina a Rescaldina via Brianza a Milano . Al momento sono state estratte tre persone vive, ma dalle prime notizie ci sarebbe morti. L'articolo Milano , crolla una palazzina a Rescaldina : tre estratti vivi sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano - Crollata palazzina di due piani : 9.00 Uno stabile di due piani di Rescaldina, in provincia di Milano, è parzialmente crollato. Il fatto è avvenuto stamane. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che avrebbero estratto vive 3 persone dalle macerie. Al momento non si conoscono la causa del crollo, né l'entità dei danni. Sul posto i soccorcorritori stanno scavando tra le macerie. Non si sa se il crollo ha causato vittime.