Crocifissione di Gesù | ecco come si svolse secondo i Vangeli

(Di sabato 31 marzo 2018) Ladi, iniziò, quasi con certezza, con la flagellazione della schiena della vittima. I Romani usavano una frusta, il flagrum, che consisteva in piccoli pezzi di ossa e metallo, attaccati ad una cordicella in cuoio, durante la quale la pelle veniva strappata. Dopo di essa, la vittima doveva portare il patibulum, la parte orizzontale della croce, fino alla sede dell’esecuzione. Veniva distesa sul patibulum, posto a terra, e ne venivano inchiodati i polsi con chiodi lunghi circa 18 cm.Sul luogo dellac’era già un palto alto 2 metri, lo stipes (stipite), con al centro un rozzo sedile per sostenere la vittima. Il patibulum veniva sollevato sullo stipes, formando una T, ed il corpo della vittima contorto in modo da posizionarsi sul sedile, affinchè ne venissero inchiodati anche i piedi.Non mancano le divergenze su questo avvenimento in quanto i...