ideegreen

: Costo giardiniere orario: Costo giardiniere, una voce che entra nel bilancio domestico di chi ha una… - naturaeambiente : Costo giardiniere orario: Costo giardiniere, una voce che entra nel bilancio domestico di chi ha una… -

(Di sabato 31 marzo 2018), una voce che entra nel bilancio domestico di chi ha una casa con un po’ di verde, poco o tanto che sia, o in quella di un condominio che deve comunque mantenere il proprio “orticello”, se lo ha, al suo contorno. E’ difficile capire quanto può costare un lavoro di giardinaggio, se valutarlo in modoo ad obiettivi raggiunti, e come. (altro…)Idee Green.