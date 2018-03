Costa Rica al ballottaggio | sullo sfondo le nozze gay

Costa Rica al ballottaggio : ANSA, - ROMA, 31 MAR - Si preannuncia un testa a testa serrato alle elezioni in Costa Rica domani tra i due candidati al ballottaggio, l'evangelico Fabricio Alvarado, del Partito di Restaurazione ...

Giocatore Nfl espulso dal Costa Rica per marijuana nel bagaglio : Il Giocatore della Nfl Duron Harmond, Giocatore dei New English Patriots, è stato prima arrestato e poi espulso dal Costa Rica venerdì dopo essere stato scoperto all'aeroporto Juan Santamaría con un ...

Federica Panicucci presa in giro da Costantino della Gherardesca : Costantino della Gherardesca ironizza su Federica Panicucci a The Voice Durante un fuori onda di The Voice lanciato sulla pagina social del programma è comparso Costantino della Gherardesca mentre prendeva in giro Federica Panicucci. Il conduttore del talent di Rai 2 si è infatti reso protagonista di una divertente gag in cui con la complicità di Al Bano, Francesca Renga, Cristina Scabbia e J-Ax ha imitato gli insulti che la Panicucci aveva ...

La caricatura nasCosta di Michelangelo : I rascibile, geniale ma soprattutto imprevedibile: Michelangelo Buonarroti , 1475-1564, ha disseminato le sue opere di simboli, molti dei quali ancora da interpretare con chiarezza. Ora guardate bene ...

Michelangelo - scoperta una caricatura dell’artista nasCosta in un suo disegno : Michelangelo potrebbe aver nascosto una sua caricatura nel ritratto dell’amica e poetessa Vittoria Colonna, eseguito nel 1525 e oggi conservato al British Museum di Londra. Se si osservano attentamente le pieghe dell’abito della donna, all’altezza dell’addome, si scorge la piccola sagoma di un uomo ricurvo, intento a dipingere. La scoperta è stata fatta da Deivis de Campos, dell’Università federale di Scienze della salute di ...

Federica Sciarelli : "La prima cosa che ho detto a Rosa? Ti darei uno scappellotto! Le bravate possono Costare la vita" : "La prima cosa che ho detto a Rosa quando l'ho vista? Che le avrei tirato uno scappellotto". Federica Sciarelli commenta con queste parole uno dei casi seguiti dal suo "Chi l'ha visto?" e concluso con un lieto fine. Rosa Di Domenico, scomparsa 10 mesi fa da Napoli è tornata a casa e il programma di Rai 3 ha trasmesso le immagini dell'emozionante rientro, nell'affetto di tutti i suoi familiari.La ragazza era stata portata in Turchia dal ...

“Con lui rimasi incinta - ma poi ho abortito”. Ornella Vanoni - confessione choc da Maurizio Costanzo. Ma la storica cantante non si è fermata qui e ha rivelato un altro aspetto drammatico e inedito della sua vita. Da restare a bocca aperta : È stata una delle protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo, portando all’Ariston il suo bagaglio di storia della musica italiana. Eppure Ornella Vanoni non smette di stupire e rivela ancora aspetti inediti della sua vita. È stata ospite dell’ultima puntata de “L’intervista” di Maurizio Costanzo che andrà in onda giovedì 1 marzo in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Ornella ...

Fashion! Federica Nargi - sua eleganza a Milano : con Costanza Caracciolo in foto-social su Instagram : Showbiz 2.0 - Index Il mondo dello spettacolo oltre la Tv . Al netto degli status symbol, per una , star dello spettacolo , un successo sui new social media oggi rappresenta un fattore di valutazione.

Michelle Hunziker da Maurizio Costanzo : "Mi hanno ricattato. Se non pagavo avrebbero sfregiato mia figlia Aurora con l'acido" : Reduce dallo straordinario successo ottenuto con il Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, Michelle Hunziker si è confessata a Maurizio Costanzo durante la trasmissione L'Intervista, in onda su Canale 5.A prima vista, quella della conduttrice di origine svizzera sembrerebbe una vita da favola, benedetta da una bella carriera, un principe azzurro e tre splendide figlie. Eppure, confessa Michelle Hunziker, un ...

Michelle Hunziker - L’intervista di Maurizio Costanzo/ Il ricatto su Aurora e le parole su Franchino Tuzio : Michelle Hunziker intervistata da Maurizio Costanzo durante L'intervista in onda oggi, giovedì 22 febbraio nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Nave Eni - il ricatto di Erdogan Costa mezzo milione al giorno : «Stiamo alla finestra e attendiamo il lavoro delle diplomazie» sussurrano all'Eni. E intanto il contabanconote gira. La Nave Saipem 12000, capace di perforare fondali marini da 4mila metri con scarti di soli 25 centimetri, è un gioiellino invidiatoci da tutte le grandi compagnie petrolifere. Ma i gioiellini costano. E questo spiegano all'Eni divora dai 500mila ai 600mila dollari al giorno. Così lo scherzetto del ...

Allenatore Italia - Costacurta : "Nuovo Ct a giugno". E carica Di Biagio : II neo aiuto commissario della FIGC spiega: "Tanti si dimenticano che ci sono dei papabili che sono sotto contratto, quindi è anche difficile andarci a parlare"

Lago Costaricano Poas rischi la vita anche se lo guardi : ecco perché - : Stiamo parlando di una parte del territorio più visitato del paese, data la sua bellezza e la facilità di accesso attrae moltissimi turisti di ogni parte del mondo. Il fascino che caratterizza il ...

ANTONELLA CLERICI/ Ospite di Maurizio Costanzo : quella litigata storica con Mara Venier (L’intervista) : La puntata di stasera, giovedì 25 gennaio, de L'intervista di Maurizio Costanzo vedrà come protagonista ANTONELLA CLERICI. Appuntamento in seconda serata su Canale 5 dalle 23.20.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:56:00 GMT)