Cosa si sa di nuovo sulla caduta della stazione spaziale cinese Tiangong-1

Cosa c'è nel nuovo BergamoPost che dal 30 marzo è in edicola : Dopo le due pagine di ricordo del Mondo e due pagine dedicate all'Atalanta, passiamo alla provincia. A Seriate vi raccontiamo la bellissima iniziativa che vede protagonisti ragazzi disabili e ...

L’Etna si sta spostando - sta scivolando lentamente in mare : rischi imminenti? Ecco Cosa rivela un nuovo studio - tra avvertimenti e perplessità : 1/23 ...

Scoperto un nuovo organo del corpo umano : dove si trova e a Cosa serve : È stato Scoperto un nuovo organo nel corpo umano. Si tratterebbe di uno dei più grandi e che rivoluzionerà, sicuramente, l’anatomia fino ad ora considerata e che andrebbe a spiegare, possibili meccanismi in campo medico, riconducibili alla sua presenza. ’Interstizio’: dove si trova e a cosa serve La scoperta di questo organo rivoluzionerà la nostra anatomia fino ad ora riconosciuta e considerata dagli scienziati. Interstizio, questo è il nome ...

Barbara d’Urso - Instagram/ Il giallo del nuovo follower che lascia sotto choc : Cosa nasconde quel like? : Barbara d’Urso e il mistero di Instagram: la nostra Carmelita lascia gli estimatori sotto shock, ecco quel nuovo follower che non ti aspetti, ma è durato molto poco...(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Antonio D’Alì - la Cassazione ordina un nuovo processo : “Svalutato il sostegno elettorale di Cosa nostra” : I giudici della corte d’appello di Palermo hanno “illogicamente ed immotivatamente svalutato il sostegno elettorale di Cosa Nostra a D’Alì“. Lo scrive la corte di Cassazione nel provvedimento con cui il 23 gennaio 2018 ha annullato il verdetto della corte d’appello di Palermo a carico dell’ex sottosegretario all’Interno Antonio D’Alì, accusato di concorso in associazione mafiosa. I giudici romani hanno depositato le motivazioni del ...

Nuovo governo - ecco Cosa può succedere : Roma, 26 mar. , askanews, Dopo l'elezione dei presidenti di Senato e la Camera, il Parlamento è impegnato questa settimana con la composizione dei gruppi parlamentari e dell'ufficio di presidenza. ...

Nuovo governo - Cosa fare per ricostruire la democrazia : di Paolo Bagnoli È veramente difficile comprendere come possa evolvere il quadro politico dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento. Fermi restando i successi di Movimento 5 stelle e Lega, la verità è che hanno perso tutte le formazioni in competizione. Non solo il Partito democratico che, almeno alle apparenze, si è sdegnosamente e orgogliosamente ritirato in una specie di Aventino: quasi una legge del contrappasso per chi aspirava a ...

Nuovo governo - Cosa succede adesso? : Nominati i presidenti di Camera e Senato, la palla passa al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dopo Pasqua avvierà le consultazioni

Nuovo governo - Cosa succede adesso? : (Photo: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) Camera e Senato hanno dei presidenti: sabato il Parlamento ha eletto Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, mentre a Palazzo Madama la presidente è Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia. Un tassello verso la composizione del governo che rimette la palla nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale avvierà le consultazioni martedì 3 aprile. Il fine settimana al ...

Le prime proposte di legge del nuovo Parlamento - tra i più rapidi Grasso e Boldrini : ecco Cosa vogliono : Sono finora 540 le proposte di legge già presentate tra Camera e Senato: 377 a Montecitorio e 163 a palazzo Madama. Qui a battere tutti sul tempo - come avvenne anche nella passata legislatura , ...

Nuovo governo - adesso Cosa succede? Consultazioni e non solo : tutte le tappe : Dopo l'elezione dei due presidenti di Camera e Senato il primo passaggio istituzionale sono state le dimissioni dell'ormai ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che è salito al Quirinale per ...

Recensione Huawei Mediapad M5 e M5 Pro : finalmente qualCosa di nuovo sui tablet : Recensione Huawei Mediapad M5 e M5 Pro – Huawei è rimasta una delle poche case a investire ancora sui tablet con Android, tanto di […] L'articolo Recensione Huawei Mediapad M5 e M5 Pro: finalmente qualcosa di nuovo sui tablet proviene da TuttoAndroid.

Nuovo governo - Pd e FI non hanno ancora capito Cosa (non) vuole il popolo : La manfrina vergognosa con la quale certi leader della politica hanno affrontato le circa tre settimane del dopo-voto italiano mettono in grande evidenza il fatto che la batosta subita dai due partiti ex maggioritari alla guida del paese nella XVII Legislatura – Partito democratico e Forza Italia -, non è stata ancora sufficiente a far loro capire che quel modo di fare politica e di governare non ha più il supporto della maggioranza del ...

“Un’altra delle sue” : Fabrizio Corona di nuovo guai. In compagnia dell’amatissima Silvia Provvedi - ecco Cosa ha combinato l’ex re dei paparazzi da poco in libertà. Fan increduli : “Non riesci proprio a stare tranquillo?” : Il ritorno alla libertà, attesissimo, non è certo stato facile per Fabrizio Corona, che ha potuto riabbracciare il suo grande amore Silvia Provvedi, pronta ad abbracciarlo all’uscita dal carcere, ma che si trova ora a fare i conti con la sua nuova vita, fatta di imposizioni e una libertà limitata. Sopratutto sui social, che gli sono stati categoricamente vietati. Un diktat al quale l’ex re dei paparazzi italiani sta obbedendo ...