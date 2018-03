“Cosa ho passato…” Gerry Scotti inedito a C’è posta per te Durante l’ultima puntata del

caffeinamagazine

(Di sabato 31 marzo 2018) C’era attesa e le emozioni non possono di certo mancare nell’ultimadi C’èper te. La prima storia ha per protagonista, accolto in studio con grande affetto.si commuove subito: “Quest’anno mi ero ripromesso di non piangere e, invece, sto già piangendo”. A volerlo in studio è Nunzia che chiama il programma per suo figlio Francesco. Alla De Filippi ha raccontato di essere stata malata. Quel male ha cambiato la sua vita e quella del figlio. Vuole chiedergli scusa per avergli tolto la spensieratezza della sua adolescenza. Proprio suo figlio Francesco ha fatto da donatore alla madre quando ha dovuto subire un trapianto. Lo ha scoperto nel giorno in cui suo figlio compiva 18 anni. L’ha raccontato a Francesco pochi giorni dopo. Dalla Sicilia è partita con il suo compagno alla volta di Pavia. A gennaio del 2016, ...