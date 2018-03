Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky | Mediaset e Netflix

Accordo Sky-Mediaset - Cosa cambia? Tutte le novità per gli abbonati : tra cinema e sport - su digitale e decoder - gratis e a pagamento : Sky e Mediaset hanno siglato uno storico Accordo per una collaborazione reciproca che metterà fino allo scontro tra le due piattaforme televisive. Una vera e propria rivoluzione che muterà le ...

Accordo Sky-Mediaset - Cosa cambia? Tutte le novità per gli abbonati : tra cinema e sport - su digitale e decoder - gratis e a pagamento : Sky e Mediaset hanno siglato uno storico Accordo per una collaborazione reciproca che metterà fino allo scontro tra le due piattaforme televisive. Una vera e propria rivoluzione che muterà le abitudini dei telespettatori anche per quanto riguarda le trasmissioni sportive: la separazione tra i due network sarà decisamente meno netta, le due compagnie lavoreranno quasi in sinergia e gli abbonati avranno decisamente più scelta e più ...

Sky e Mediaset Premium - Cosa cambia per gli abbonati : dai kolossal sulla pay di Murdoch a X Factor sulle reti Fininvest : Un minestrone che porta verso un’unica pay tv, per quanto i diretti interessati neghino con forza. Un minestrone saporito senza il calcio però, almeno per il momento visto che la partita per i diritti tv della Serie A è più confusa che mai quando mancano appena quattro mesi all’inizio della nuova stagione. Un minestrone per il quale non si conosce sul lungo periodo il prezzo per l’utente. Di certo ci sono alcuni effetti ...

Sky-Mediaset - Cosa cambia per gli abbonati : Due paytv in una. Lo storico accordo siglato ieri a sorpresa tra Sky e Mediaset porta con sé una serie di novità per gli abbonati con un ampliamento dell'offerta. Una rivoluzione che per il gruppo di ...

Sky e Mediaset - accordo di Pasqua/ Si scambiano i canali - ecco Cosa cambia per gli abbonati : Sky e Mediaset sono giunti ad un accordo per lo scambio di contenuti delle due emittenti. ecco il contenuto dell'operazione che diventerà effettiva dal prossimo 1° giugno.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:11:00 GMT)

Sky-Mediaset - storico accordo con "scambio di canali" : Cosa cambia per gli abbonati : Da nemici (commerciali, s'intende) a partner veri e e propri: storico accordo tra Mediaset e Sky Italia sui canali cinema e la serie Premium. Lo annuncia Mediaset in una nota. accordo tra Mediaset e Sky Italia...

Sky-Mediaset - storico accordo con "scambio di canali" : Cosa cambia per gli abbonati : Da nemici (commerciali, s'intende) a partner veri e e propri: storico accordo tra Mediaset e Sky Italia sui canali cinema e la serie Premium. Lo annuncia Mediaset in una nota. accordo tra Mediaset e Sky Italia...

Novità Inps per la pensione con quota 97 - 6 - ecco i beneficiari e Cosa cambia Video : Il prossimo 1° maggio scade il termine ultimo per presentare l’istanza [Video]per l’accesso alla #pensione anticipata per lavoro usurante. Si tratta di una misura prevista dal decreto legislativo 67 del 2011 e la scadenza ormai imminente è relativa all’istanza di certificazione del diritto da presentare all’Inps per quanti centreranno i requisiti previsti nel 2019. Nel frattempo l’Inps ha provveduto ad emettere una circolare ieri 29 marzo con ...

SKY E MEDIASET - ACCORDO DI PASQUA/ Si scambiano i canali - Cosa accadrà con il calcio? : Sky e MEDIASET, duplice ACCORDO sui contenuti: le piattaforme tv a pagamento si scambiano film e serie tv, visibili dal 1 giugno sia sul satellite, sia sul digitale terrestre(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 00:19:00 GMT)

Accordo Sky-Mediaset : Premium sul satellite - ecco Cosa cambia : 1 di 3 Successiva TORINO - Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv, la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i diritti sulla ...

MUTUI - BANCHE AZZERANO GLI SPREAD/ Dopo il boom surroghe nuove chance per risparmiare : Cosa cambia? : MUTUI immobiliari, le BANCHE abbassano gli SPREAD e Dopo il boom delle surroghe c'è la possibilità di risparmiare molto per i nuovi clienti, con offerte interessanti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : I programmi potranno essere fruiti attraverso le app Sky Go e Sky Go Plus, Sky Go per i clienti Sky Q, Sky Kids, Sky Sport. Basterà accedere a questi servizi con il proprio Sky Id dagli stessi ...

Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : Giù le barriere digitali: da domenica 1 aprile potremo seguire la squadra del cuore, vedere le serie tv preferite, ascoltare musica, scaricare e-book o giocare in qualsiasi Paese europeo. Entra infatti in vigore il regolamento comunitario sulla portabilità dei contenuti online che consentirà agli abbonati di usufruire dei servizi di streaming e della trasmissione di programmi audio-visivi online in tutti gli Stati ...

Valentino Rossi guida la nuova Ferrari 488 Pista. Quando il Dottore era vicino alla Formula Uno con la Rossa : Cosa sarebbe cambiato? : Valentino Rossi ha guidato la nuova Ferrari 488 Pista. Il Dottore è stato il driver d’eccezione della Scuderia di Maranello e ha testato la nuova vettura sul circuito di Fiorano. Reduce dall’ottimo terzo posto ottenuto nel GP del Qatar, il nove volte Campione del Mondo ha accolto l’invito della Rossa e ha fatto scatenare i 720 cavalli nel nuovo V8 biturbo. La nuova creatura è davvero bellissima, un bolide che affascina tutti ...