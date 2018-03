Corea Nord a Olimpiadi Tokyo 2020

Corea del Nord - l'Onu inserisce 49 nuove entità nella lista nera : L'Onu ha inserito 49 nuove entità e individui della Nord Corea nella lista nera delle sanzioni. Su richiesta degli Stati Uniti, il Consiglio di Sicurezza ha inserito nell'elenco 27 navi, 21 aziende e un uomo d'affari di Pyongyang che avrebbero aiutato il Paese a eludere le sanzioni. Una misura che dimostra la volontà di mantenere la pressione sul regime di Kim Jong Un nonostante la recente apertura di Washington a colloqui diplomatici.

Corea del Nord - un clamoroso retroscena che riguarda l'Unione Europea Video : Kim Jong-un incontrera' il presidente sudCoreano Moon Jae-in il prossimo 27 aprile. Il bilaterale tra le due Coree si terra' a Panmunjom, nella zona demilitarizzata al confine tra i due Paesi e sara' in assoluto il terzo vertice interCoreano della Storia dalla fine della Guerra di Corea nel 1953. La conferma arriva dal governo della Corea del Sud, dopo l'incontro di alcuni alti funzionari di Seoul con i colleghi di Pyongyang: la delegazione del ...

Non solo Russia. Dalla Catalogna alla Corea del Nord - quando Salvini si 'smarca' dall'Europa : La politica estera del leader della Lega Matteo Salvini si 'smarca' da quella dell'Unione europea anche su due grandi temi di politica estera: la

Giochi : Bach arrivato in Corea del Nord : Bach è stato ricevuto all'aeroporto internazionale diPyongyang dal ministro dello sport Coreano Kim Il Guk e da JangUng, membro del comitato olimpico locale. La sua visita arriva dopo che il Cio ha ...

Corea del Nord : Trump - Washington manterranno pressioni "a tutti i costi" : Washington, 29 mar 07:14 - , Agenzia Nova, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione manterrà "a tutti i costi" la politica di "massimizzazione delle pressioni" adottata a carico della Corea del Nord, nonostante il leader NordCoreano, Kim Jong-un, abbia ribadito l'impegno a negoziare la denuclearizzazione questa ...

Corea del Nord - il ritrovato asse con la Cina non è una buona notizia per Trump Video : L'asse tra #Corea del Nord e #Cina, costruito oltre sessant'anni fa dagli storici leader Kim Il-sung e Mao Tse-tung, viene riedificato dai due nuovi 'presidenti eterni'. Il 'mistero' è stato svelato [Video], la TV di Stato cinese ha trasmesso le inequivocabili immagini della prima visita all'estero del dittatore NordCoreano Kim Jong-un. Accompagnato dalla graziosa consorte Ri Sol-ju, il leader di Pyongyang è stato ricevuto dal suo omologo di ...

Corea del Nord : Kim Jong-un a Pechino - “impegno per la denuclearizzazione” : Durante la visita a Pechino che si è conclusa ieri, il leader NordCoreano Kim Jong-un ha rassicurato il presidente cinese Xi Jinping sul fatto che la Corea del Nord è impegnata sulla strada della denuclearizzazione. “La nostra coerente posizione consiste nell’impegno sulla denuclearizzazione della penisola Coreana, in linea con la volontà del presidente Kim Il Sung e del segretario generale Kim Jong Il“, ha dichiarato Kim, ...

Corea del Nord - Kim Jong-un in Cina : 'La denuclearizzazione dipende da Usa e Seul' : Il summit tra i due leader asiatici, confermato dalle immagini della tv di Stato, è stato organizzato ufficialmente per "rafforzare gli accordi bilaterali". Quello del dittatore della Corea del Nord è ...

Il Financial Times conferma : "Kim ha visitato Pechino". Il leader nordCoreano si prepara così al vertice di maggio con Donald Trump : Kim Jong Un è stato a Pechino e il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la guida della Corea del Nord nel 2011 è stato orientato sul summit che dovrebbe tenersi a maggio con Donald Trump. A fare luce sul misterioso viaggiatore che si trovava all'interno del treno ufficiale nordcoreano arrivato nella capitale della Cina è il Financial Times, che cita due fonti.A maggio Kim potrebbe incontrare Trump in un vertice ...

NordCorea - Kim Jong-un a Pechino (in treno) : è il primo viaggio all’estero da leader : Nordcorea, Kim Jong-un a Pechino (in treno): è il primo viaggio all’estero da leader Nordcorea, Kim Jong-un a Pechino (in treno): è il primo viaggio all’estero da leader Continua a leggere

Un treno dalla Corea del Nord alla stazione di Pechino : giallo sulla prima visita di Kim in Cina : Il governo cinese come da prassi non conferma. Il treno di colore verde oliva potrebbe essere stato lo stesso usato dal padre di Kim Jong Un, Kim Jong Il, durante le sue visite in Cina. Immagini diffuse sui social media da testimoni mostrano anche un corposo corteo che percorre a tutta velocità le strade di Pechino