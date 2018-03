Contro il mal di testa c' è il rimedio della nonna | confermato dalla scienza

Pasqua - Farnetti : Contro il “mal di primavera” uova di gallina e cioccolato : Un aiuto contro il ‘mal di primavera’ arriva dalle uova fresche di gallina, ma anche da quelle dolci e golose proposte per le festività Pasquali. “Questa è la stagione delle uova, un ‘antidoto’ all’astenia e al malumore, ma anche alle gastriti che spesso colpiscono in questa stagione. Le uova di gallina, ma anche quelle di cacao, danno tono e vitalità e sono particolarmente utili per fegato e tiroide che in ...

Pasqua - nutrizionista : Contro il mal di primavera uova di gallina e cioccolato : “E’ la stagione delle uova, un ‘antidoto’ all’astenia e al malumore, ma anche alle gastriti che spesso colpiscono in questa stagione. Le uova di gallina, ma anche quelle di cacao, danno tono e vitalità e sono particolarmente utili per fegato e tiroide che in primavera vanno in crisi“: lo dichiara all’AdnKronos Salute Sara Farnetti, specialista in medicina interna e nutrizione. “A faticare di più in ...

Microspia per Controllare l'ex moglie in camera da letto : finisce male : Ora dovrà rispondere del reato di interferenze illecite nella vita privata e furto in abitazione. Un 44enne della Valmarecchia aveva installato una Microspia nell'appartamento dell'ex moglie, per controllare i suoi...

Tweet al vetriolo Contro Bezos "Amazon deve pagare più tasse" Trump può far male al colosso : Trump torna ad attaccare Amazon con un Tweet al vetriolo e il colosso americano dell'e-commerce, che ieri ha bruciato 53 miliardi di dollari di capitalizzazione a causa di voci secondo cui il presidente Usa era pronto a punire il gruppo, accusa un altro fonfo a Wall Street. La Casa Bianca aveva poi detto che "al momento" non c'è alcuna politica allo studio riguardante il gruppo di Seattle. Segui su affaritaliani.it

Pakistan - protesta scuole Contro Malala : 15.08 Il presidente della Federazione delle scuole private pachistane ha annunciato una "Giornata di lutto" per il ritorno in Pakistan di Malala Yousafzai. "In tutte le scuole, dove lavorano 1,5 milioni d'insegnanti, sarà diffuso lo slogan 'io non sono Malala' e sarà chiarito che nei suoi discorsi lei ha agito contro il Pakistan, la sua Costituzione e gli insegnamenti islamici", ha detto Kashif Mirza. Gli osservatori ritengono poco probabile ...

Leucemia acuta mieloide - via libera dell’Aifa alla nuova molecola Contro la malattia : Nuove armi contro la Leucemia acuta mieloide (Lam). Celgene Italia annuncia l’ammissione alla rimborsabilità disposta dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di Vidaza* (azacitidina) nel trattamento dei pazienti adulti con Lam e blasti midollari superiori al 30%, non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio scorso. La Lam è una rara e grave ...

M5S Alba : Presidio Contro i circhi con animali sabato 31 marzo 2018 : 10,30 per ribadire il nostro educato ma fermo NO ! Invitiamo quindi tutte le persone che, come noi, si sentono indignate da questi spettacoli, in p.zza Risorgimento davanti al Municipio, per ...

Grave lutto nel mondo del calcio : è morto lui - il mito. Dopo aver lottato 7 anni Contro una malattia terribile che non gli ha dato scampo - si è spento. Ma non si è mai arreso al male. “Il calcio mi ha dato la forza” - ripeteva sempre. Addio - leggenda : lutto nel mondo del calcio, è morto lei, che era leggenda. Icona. Personaggio nazional-popolare amato e rispettato da tutti. Uno “pazzo” nel senso buono del termine. Uno che diceva “Il mio migliore amico è il pallone”. Emiliano mondonico, storico allenatore, si è spento all’alba di giovedì 29 marzo a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per il riacutizzarsi della malattia che lo tormentava da sette anni. mondonico aveva compiuto 71 anni ...

Ravenna - anziani maltrattati in casa famiglia : due arresti/ Sant'Alberto : Cgil "pochi Controlli nel settore" : Sant'Alberto, maltrattamenti e violenze su anziani. Due arresti in casa famiglia vicino Ravenna, e sarebbe stata anche sequestrata. Le ultime notizie: donna legata a letto con catene(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 20:21:00 GMT)

Animalisti Contro Frizzi : l’intervista di Raffaella Sampaolesi Video : Oggi, 28 marzo, è il giorno dei funerali del noto presentatore tv, Fabrizio Frizzi [Video], scomparso a soli 60 anni a causa di una emorragia cerebrale. Neanche la morte del conduttore de L’eredita', amato da milioni di telespettatori italiani, è riuscita però a placare i cosiddetti haters dei social network, in questo caso #Animalisti e vegani o sedicenti tali. Secondo alcuni rappresentanti dell’universo animalista, infatti, #Frizzi avrebbe ...

Animalisti Contro Fabrizio Frizzi e Telethon / Sostenitori veganesimo : “Non era meraviglioso come dicono…” : Animalisti contro Fabrizio Frizzi e Telethon, Il post shock (poi cancellato) su Facebook e le parole di una di loro in Radio: “Non era meraviglioso come dicono…”.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:38:00 GMT)

Addio alla guerriera Angy - stroncata dal male : aveva organizzato la marcia Contro il cancro : La 37enne padovana padovana Angelica Barbiero non si era mai arresa alla malattia che però ha continuato a perseguitarla per cinque lunghi anni fino a ucciderla.Continua a leggere

Donne a mani nude Contro il “malevento” : Basilicata, 1949:Per trentasei giorni consecutivi andammo sulle terre. Quando tornavamo la sera dalla campagna facevamo il giro della villa comunale e poi riunione in piazza grande. La miseria era tanta ed i terreni erano tutti nelle mani dei grossi agrari che chiamati in Comune si erano rifiutati di concedere un po' di terra ai reduci e ai combattenti tornati a casa. Così incominciammo la grande lotta per la terra a Montescaglioso.Noi ...

Gli animalisti Contro Fabrizio : "Il karma esiste" - e la Rete insorge Contro di loro : Molti attivisti hanno esultato per la morte del conduttore, reo di aver fatto da testimonial alla ricerca.