Consip | Lotti | da stampa ricostruzioni fantasiose

Caso Consip - Marroni consegna ai pm due anni di mail con Lotti : Luigi Marroni, ex ad di Consip, ha annunciato che consegnerà ai pm tutte le email scambiate quando era in servizio con l'ex sottosegretario Luca Lotti. Lo scopo: dimostrare che tra loro intercorrevano ottimi rapporti e che le dichiarazioni sulla fuga di notizie che lo avevano indotto a bonificare l'ufficio non sono il frutto di una vendetta. Lo riportano il Messaggero e il Corriere della Sera, che forniscono nuovi particolari ...

Consip : Marroni ribadisce accuse - ma Lotti si dice "estraneo" : L'ex A.d. di Consip Luigi Marroni avrebbe confermato davanti al ministro dello Sport Luca Lotti la sua versione relativa alla fuga di notizie sull'indagine sui vertici della Centrale unica di acquisto della Pa: ovvero che fu lo stesso ministro ad informarlo della presenza di cimici nel suo ufficio. A stretto giro la replica di Lotti che ha ribadito la sua estraneità, sottolineando che Marroni, nel corso del confronto, non ha parlato di cimici.

Consip - due ore di confronto all’americana tra il ministro Lotti e l’ex ad Marroni. Quest'ultimo conferma : "Mi disse delle cimici" : Si è tenuto nel pomeriggio il faccia a faccia davanti ai magistrati che indagano su Consip, tra ministro Luca Lotti e l'ex amministratore delegato della centrale acquisti della Pa Luigi Marroni, 'grande accusatore' dell'inchiesta. Le ricostruzioni dei due sono state messe a confronto nel corso dell'atto istruttorio che si è tenuto in una caserma dei carabinieri, per circa due ore. L'ex ad di Consip avrebbe, in base a quanto si ...

Consip - chiesta proroga indagini Lotti : 17.08 La Procura di Roma ha chiesto di svolgere ulteriori accertamenti sul caso Consip, in particolare nei confronti del ministro dello Sport, Luca Lotti, accusato di favoreggiamento e violazione del segreto istruttorio. La richiesta al gip è di 6 mesi. Il coinvolgimento di Lotti venne formalizzato dai pm napoletani dopo l'audizione come testimone di Marroni, ex ad di Consip.L'atto portò alla trasmissione dell'inchiesta a Roma. Si riferiva che ...