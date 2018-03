Con Petagna e Masiello l' Atalanta liquida l' Udinese 2-0

Petagna e il legame speciale Con la Triestina : “mio nonno e le giornate in curva - che amore per Trieste” : Andrea Petagna ha rilasciata una lunga intervista ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ in cui ha raccontato il suo legame speciale con la Triestina con le gesta del nonno che lo hanno fatto innamorare del calcio: “Se chiudo gli occhi rivedo tutto. Solo dopo la sua morte ho iniziato a capire chi fosse, quanto aveva dato a quei colori. I miei genitori non volevano giocassi a pallone. Hanno provato con nuoto e tennis, ma il ...