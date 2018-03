Con Juve-Real nasce “20” | il canale gratuito di Mediaset

Balotelli : 'Io tra Neymar e Dybala. Tornerei all'Inter - al Milan solo Con Galliani. Sulla Juve e Mancini ct...' : E' un Mario Balotelli a tutto tondo quello che si è confessato sulle pagine di Sportweek , supplemento settimanale de La Gazzetta dello Sport . Dalla delusione per la mancata convocazione in Nazionale da parte del ct ad interim Di Biagio in occasione delle ultime amichevoli con Argentina e Inghilterra, passando per il suo futuro e una ...

Juventus - Higuain a ottobre incantò San Siro : testa - cuore e gambe Contro il Milan : TORINO - Pipita , ora il bis. Dalla grande serata del 28 ottobre scorso sono passati cinque mesi: quel giorno, Gonzalo Higuain incantò San Siro, decidendo con una doppietta la sfida di andata con il ...

Calciomercato Juve - super scambio Con il PSG? Video : Dalla Francia arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Come scrive la stampa transalpina, infatti, il Paris Saint Germain potrebbe fare una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione di Calciomercato estivo e ha messo nel mirino Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, sempre più nel fulcro del gioco della Juventus, è considerato il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo del club ...

Milan - Gattuso/ "La gara Contro la Juventus? Ho visto Bonucci Concentrato" : Milan, parla Gattuso: “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, ad Allegri ho chiesto scusa”. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 22:52:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Juve-Real evento mondiale - ma l'obiettivo è il campionato. Con Bonucci ottimo rapporto'. Mandzukic non Convocato : VINOVO , TO, - 'Il campionato rimane il primo obiettivo' dice Allegri alla vigilia di un Milan affrontato senza un briciolo di turnover. Troppo importante la sfida contro i rossoneri per pensare già ...

Juventus - Mandzukic non Convocato per big match col Milan : E’ terminata a Vinovo la rifinitura pomeridiana per la Juventus, in vista della gara di domani sera contro il Milan. Il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati dove non figura il nome di Mario Mandzukic out per una contusione alla gamba sinistra rimediata nella seduta di allenamento. Sarà invece a disposizione il colombiano Juan Cuadrado. I convocati bianconeri: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, ...

Juve-Milan - le ultimissime sui bianConeri : Allegri annuncia: "Federico rientrerà prossima settimana in gruppo. Chiellini gioca con il Milan, mentre devo valutare Alex Sandro"

Il canale 20 debutta Con Juve-Real : MILANO - Ci sarà anche tanto sport sul nuovo canale numero 20 che da martedì inizierà le trasmissioni sul digitale terrestre. Sarà visibile gratuitamente e sarà edito dal Gruppo Mediaset. La posizione 20 - su cui punta ...

Gattuso pensa alla Juve : 'Si parla troppo del mio Contratto' : Roma, 30 mar. , askanews, 'Ci voleva questa sosta, adesso vogliamo fare il rush finale come gli ultimi tre mesi'. Testa bassa e pedalare per il Milan di Rino Gattuso che sarà impegnato domani sera ...