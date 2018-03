Comune di Ragusa | indagine Corte dei Conti | polemiche opposizioni

Lions Club Ragusa dona canestro basket al Comune : Il Comune accetta la donazione di un canestro per il basket da parte del Lions Club Ragusa Host. Sarà installato tra via Mongibello e via Forlanini.

Cantieri lavoro Ragusa - consiglieri segnalano : Comune agisce : Ragusa consiglieri segnalano Comune agisce. Ma secondo D’Asta e Chiavola sbaglia anche nel copiare un bando.

Comune di Ragusa - avviso per figure professionali : Manifestazione d'interesse per individuazione delle figure professionali che faranno parte dei tavoli tecnici per il Piano Strategico Città di Ragusa

Ragusa Calcio - è crisi societaria : il Comune è indifferente : Ragusa in movimento “il città di Ragusa sta affondando e il Comune è assolutamente indifferente a tutto ciò”

Ragusa - Comune avvia procedura incarico Dec : A Ragusa il Comune avvia procedura per incarico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (dec) per la raccolta differenziata.

Ragusa - spese elettorali : il Comune bancomat del Governo : Ennesimo atto di prevaricazione del Governo nazionale nei confronti dei Comuni. Sono queste le parole dell'assessore comunale di Ragusa Martorana.

Ragusa refezione scolastica : Comune revoca servizio : Ragusa, refezione scolastica: Comune revoca servizio. A darne notizia Sonia Migliore del laboratorio 2.0

Partecipiamo accusa Comune di Ragusa di ostacolare giovani : Intervento del gruppo consiliare di Partecipiamo sulla direttiva del Comune di Ragusa che ostacolerebbe l'attività e-commerce

Ragusa - servizio idrico nel caos? La replica del Comune : servizio idrico nel caos a Ragusa ? Arriva la replica del Comune alla denuncia della consigliera comunale Manuela Nicita.