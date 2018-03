Come la rivoluzione regolamentare dei Novanta ha salvato il gioco del calcio

Rivoluzione Netflix - SkyGo e non solo : servizi visibili all'estero Come in Italia - le novità dal 1 aprile : ... questi se in patria pagano un abbonamento per usufruire di un determinato servizio di streaming e di contenuti on demand, devono usufruirne allo stesso modo anche quando si trovano all'estero per ...

Rivoluzione Netflix - SkyGo e non solo : servizi visibili all’estero Come in Italia - le novità dal 1 aprile : Una graditissima novità è in arrivo per gli abbonati Netflix, SkyGo, Amazon Prime Video, Premium e di tanti altri servizi on demand e in streaming in abbonamento: tutti i clienti di queste piattaforme potranno ben presto beneficiare della visione di tutti i contenuti in Europa come in Italia, senza alcuna limitazione o particolare prerequisito se non quello di avere a disposizione una connessione internet naturalmente. Lo spirito comunitario ...

Berlusconi vuole la 'rivoluzione azzurra'. Come cambierà Forza Italia : ... che al partito possano essere destinati, eventualmente, dicasteri poco importanti, invece che ministeri di peso Come lo Sviluppo e l'Economia. Ma il Cavaliere vuole essere della partita e auspica, ...

“Arriva lui”. Domenica In - rivoluzione. Cristina Parodi trema. Altro che “ascolti buoni” Come dice la padrona di casa e presunte sostitute donne : i vertici Rai - dicono - hanno la svolta a portata di mano : pronti? : “Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni”. Così, sul Corriere della Sera, Cristina Parodi taglia corto, ma a leggere i dati la verità è che lo share è tutt’Altro che buono. Anche l’ultimo scontro della Domenica, avvenuto pochi giorni dopo la dichiarazione ottimistica della sorella Parodi più grande, è finito con il solito risultato, che sconfessa definitivamente quanto detto dalla conduttrice. Domenica ...

Fusione nucleare : la rivoluzione del Mit avrà Come protagonista anche Eni : Il gruppo italiano acquisirà una quota rilevante del capitale di Cfs con un investimento iniziale di 50 milioni di dollari.

Come i social hanno accecato la rivoluzione elettorale : In 3 anni, 9 mesi e 8 giorni o, se preferite,1380 giorni, il Partito Democratico è crollato dal 40,8 per cento di voti raccolti alle europee 2014 al 18,7 racimolato domenica scorsa dai suoi candidati alla Camera, il Movimento 5 Stelle è salito dal 21,1 al 32,7, la Lega ha addirittura visto triplicare i propri i consensi dal 6,1 al 17,4.Oltre alle dimensioni quantitative delle transumanze elettorali, a stordire gli osservatori ...

Rivoluzione a Wall Street. Perché quella di Spotify non è una quotazione Come le altre : ... in particolare, dovrebbe utilizzare le plusvalenze per aumentare le royalty da girare ai propri artisti presenti su Spotify, che spesso lamentano le insufficienti entrate garantite dallo streaming. ...

Intel : Come funzionano 5G - auto autonome e smart city. La rivoluzione comincia in strada : La prima connected car a guida totalmente autonoma ad aver raggiunto velocità di 1 Gbps/600 Mbps su rete 5G per lo streaming di un video in 4K sul sistema di infotainment. Il test, tenutosi a Tokyo, ...

“Addio Giorgio - questa volta è fatta”. Gemma Galgani ha trovato l’amore. Rivoluzione a Uomini e Donne : dopo 7 anni di tribolazioni del cuore - la dama di Torino ha trovato il suo ‘lui’. In studio sconcerto e sorpresa : “Ma Come fa?…” : Ma quante pene d’amore per Gemma Galgani. Da quando la dama è approdata al trono over ha patito terribilmente. Giorgio Manetti, il suo grande amore, non vuole saperne, ma lei non si perde d’animo e non rinuncia a trovare l’uomo dei sogni. A quanto sembra la torinese ora ha finalmente trovato la possibilità per dimenticare il gabbiano. È arrivato infatti Armando che sembra proprio aver stuzzicato la fantasia di Gems, che ...

Nasce Slow Music. "Come per il cibo una rivoluzione etica e di qualità" : Un osservatorio sul fenomeno del bagarinaggio online, la preparazione e promozione di musicisti esperti, una selezione di artisti, di case discografiche, di produttori e manager che aderiscano a un ...

Infantino - pronta la rivoluzione del calciomercato : 'Ecco Come cambierà' : ... che, in un'intervista al quotidiano francese L'Equipe, ha spiegato le sue idee per far sì che nel prossimo futuro "Venga garantita l'integrità del mondo del calcio e che ci siano maggiore ...

Rivoluzione cristiana - 50 candidate per Berlusconi : “Le donne fermeranno il M5s Come la Dc fermò i comunisti” : Nel 1948 “furono le donne dei comitati civici della Dc a fermare i comunisti”. Oggi “saranno le donne di Rivoluzione cristiana a fermare il ribellismo e il Movimento 5 Stelle“. L’ex ministro Gianfranco Rotondi presenta in piazza Montecitorio e sulle note di ‘O bianco fiore’, l’inno della Democrazia cristiana, 50 donne candidate alle prossime politiche con Rivoluzione cristiana. “Sono donne di ...

Sundar Pichai : l’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo Come il fuoco e l’elettricità : Sundar Pichai, CEO di Google, in occasione di una recente intervista si è soffermato sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, definendo questa nuova tecnologia una delle cose più importanti a cui al momento sta lavorando l'umanità. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole. L'articolo Sundar Pichai: l’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo come il fuoco e l’elettricità è stato pubblicato per la prima volta ...

Sundari Pichai : l’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo Come il fuoco e l’elettricità : Sundar Pichai, CEO di Google, in occasione di una recente intervista si è soffermato sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, definendo questa nuova tecnologia una delle cose più importanti a cui al momento sta lavorando l'umanità. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole. L'articolo Sundari Pichai: l’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo come il fuoco e l’elettricità è stato pubblicato per la prima volta ...