Cologno | rievocazione di un campo nazista prima della Liberazione Anpi | “Offendono la

ilfattoquotidiano

: Rievocazione storica con divise naziste patrocinata dal Comune a guida leghista - Corriere : Rievocazione storica con divise naziste patrocinata dal Comune a guida leghista - siwel44it : RT @AlRobecchi: Il sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi (Lega) dà il patrocinio alla rievocazione di un campo militare nazista. Svasti… - antonellabarra6 : RT @AnpiBrescia: #ColognoMonzese. No alla rievocazione storica #nazista alla vigilia del #25aprile nel Comune amministrato dalla #LegaNord.… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Unmilitare tedesco allestito aMonzese “per rievocare e conoscere la vita didi un reparto di fanteria nelle settimane precedenti lad’Italia“. Un evento patrocinato dal comune, amministrato dal sindaco leghista Angelo Rocchi e organizzato da 36 Fuesilier Kompanie, che ha scatenato al polemica. Il motivo? Almeno due. Intanto la data prevista per la manifestazione, che si terrà sabato 21 e domenica 22 aprile, e cioè alla vigilia dell’anniversario. E poi il nome dell’associazione che si richiama alla famigerata 36esima Waffen Grenadier Division delle SS, anche conosciuta come SS-Sturmbrigade Dirlewanger, dal nome del fondatore Oskar Dirlewanger. La divisione, nata con compiti di contro-insurrezione per reprimere la resistenza in Polonia all’occupazione, fu impiegata anche in Bielorussia e per combattere ...