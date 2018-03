Ciclismo | la Granfondo Nove Colli fa la storia | prima gara con le biciclette elettriche

oasport

(Di sabato 31 marzo 2018) La, la più vecchiadel mondo (a Cesenatico fin dal 1971), aprirà una nuova frontiera nelmondiale. L’edizione numero 48, in programma domenica 20 maggio, aprirà le porte allea pedalata assistita (quelle comunemente chiamate, in maniera errata). Saranno ben 12mila gli iscritti a uno degli eventi ciclistici amatoriali più partecipati al mondo, capaci di generare un indotto certificato di 13-21 milioni di euro sul territorio. A partire con ledi ultima generazione saranno 50 corridori, rappresentanti di una nicchia di mercato in rapida espansione (124mila e-bike vendute nel 2016, nel 2017 aumentate del 30%). I cinquanta partecipanti avranno una loro griglia, si posizioneranno in fondo al gruppone dei 12mila ciclisti “tradizionali” e partiranno con un quarto d’ora di ritardo. Questesono ...