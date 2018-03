Che pericolo le «sanzioni» collettive

Cosa sono gli “ftalati” - e perchè sono un pericolo per la salute : Ogni giorno, anche senza rendercene conto, siamo esposti a sostanze che possono avere effetti dannosi sulla nostra salute, dal fumo passivo delle sigarette all’inquinamento dell’aria provocato dal traffico urbano, elementi che insieme possono contribuire a danneggiare il benessere personale. Questa esposizione esagerata a sostanze potenzialmente nocive, in alcuni casi, può riguardare anche il cibo, in particolare per chi ha ...

“Gli airbag sono pericolosi”. L’allarme della casa automobilistica Che ha disposto il ritiro delle sue quattro ruote. La lista dei modelli interessati dal richiamo : Milioni di modelli richiamati di colpo, per un allarme che ha spaventato gli automobilisti di tutto il mondo. Una notizia che sta rimbalzando sui siti in queste ore quella che riguarda la Toyota, che a causa di un difetto all’airbag si è trovata costretta a chiedere la restituzione di molti modelli acquistati recentemente, tutti prodotti dal fornitore giapponese Takata. A spiegare il motivo di questa emergenza è la testata Il ...

Il pericolo Isis per l'Italia Che viene dal Maghreb : Non siamo più Paese di transito. Stiamo diventando una delle trincee del Vecchio Continente nelle quali Isis 2.0 combatte la Jihad globale che dai territori del Siraq si sposta in Europa. Non è solo un dato quantitativo, quello degli arrestati dall'Antiterrorismo in questi giorni e l'incremento delle espulsioni di elementi legati al radicalismo islamico, ma è qualcosa di più profondo, qualitativo, che chiama in causa ...

Slobodan Miloševic è pericoloso anChe da morto : Dal 2016 circola la notizia falsa dell’assoluzione del leader serbo al Tribunale dell’Aja. Una manipolazione della storia che ha effetti anche sul presente. Leggi

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesChe : NILS IN PERICOLO DI VITA : Momenti ad alta tensione sono in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Nei prossimi episodi in onda sui teleschermi d’Oltralpe, infatti, la pace del Fürstenhof verrà turbata da degli avvenimenti davvero inaspettati… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a metà maggio! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: emergenza per NILS e Fabien Come sappiamo, nella prossima stagione di Tempesta ...

Borse in pericolo con dazi Cina - ma rischia anChe Trump : ... che ha un avanzo commerciale superiore a quello cinese, , ma anche per gli impatti sull'inflazione in un momento in cui anche la politica fiscale è diventata super espansiva , il deficit pubblico ...

Tumori da cellulare : ecco lo studio italiano Che conferma la pericolosità di telefonini e radiazioni per la salute umana : Uno studio dell’Istituto Ramazzini di Bologna riapre un argomento molto discusso negli ultimi anni, ma sempre più controverso: i cellulari (e le radiazioni attraverso le quali si propagano i segnali) possono causare Tumori? Nel 2011, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato la radiazione a radiofrequenza (RFR) come un possibile agente cancerogeno per l’uomo. Secondo l’IARC, studi condotti su animali, così come ...

Ci mancava il Taser : un’arma pericolosa e dannosa - Che in Nord America ha fatto 1000 morti : Mentre nei paesi in cui è in adozione si moltiplicano da anni le critiche per l'utilizzo della pistola Taser da parte delle forze dell'ordine, in Italia comincia ora una sperimentazione in sei città. Preoccupazione da parte di Amnesty International.Continua a leggere

Isola dei Famosi - “Ha rovinato la mia salute”. Isola - la bomba. Non bastavano le mille polemiChe di questa edizione - ora - a sparare a zero sul reality rivelando segreti pericolosi - è proprio lei. Alessia Marcuzzi sta per cedere : L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è una delle edizioni più chiacchierate e criticate. Tutto – diciamolo – è iniziato con l’accusa mossa da Eva Henger a Francesco Monte. La ex star del porno ha accusato l’ex tronista di aver consumato marijuana quando il reality non era ancora ufficialmente iniziato e tutti i futuri naufraghi erano nella villa. Monte ha sempre negato ma il caos, ormai, era totale. In tutti i programmi televisivi si è sempre ...

Perché Casaleggio è un pericolo : Quanta democrazia c'è in un sistema informatico dove nessuno controlla? Così la democrazia della rete rischia di essere una nuova forma di oligarchia

“The Four” - il libro premonitore sul pericolo Facebook Che in pochi hanno ascoltato : Prima ancora che la tempesta si abbattesse su Facebook con lo scandalo del maxi furto di dati da parte di Cambridge Analytica - la società che ha aiutato Donald Trump a prendersi la Casa Bianca - negli Stati Uniti uscì un libro che fece molto discutere e che arrivò al vertice delle classifiche, preannunciando quello che è poi stato scoperto in questi giorni. Stiamo parlando di "The Four", dell'imprenditore seriale, ...

Su WhatsApp da domani niente immagini buongiorno e buonanotte? Niente pericolo virus Che formatta il cellulare : Su WhatsApp non potremo più inviare immagini buongiorno e buonanotte perché queste contengono virus che possono formattare il cellulare? Una nuova bufala è in circolazione sulla popolare applicazione di messaggistica, in realtà una catena nostra vecchia conoscenza che abbiamo esaminato a più riprese negli ultimi mesi e che ritorna con forza a farsi sentire. Il testo del messaggio resta lo stesso così come l'allarmismo che ne consegue da parte di ...

[Il ritratto] Sarko - il grande bugiardo Che ha stregato la Francia e Carla Bruni. "Gheddafi conosceva il suo segreto pericoloso" : Perché non è solo cronaca nera. C'è di mezzo la Storia. E se le accuse fosseri dimostrate, c'è poco da esserne fieri. Sarkozy è sospettato di nuovo per finanziamenti illeciti, ma questa volta i soldi ...

Seggiolini per bambini : Report svela le marChe e i modelli pericolosi per i nostri figli : S'intitola "Bebè a bordo" l'inchiesta che questa sera alle 21.15 apre la nuova stagione di Report su RaiTre. La giornalista Lucina Paternesi affronterà il tema della sicurezza dei bambini a bordo delle auto e svelerà quali sono le marche e i modelli dei Seggiolini pericolosi per la salute dei nostri figli in base ai risultati dei crash test dell'Aci tedesca.Continua a leggere