Cecilia Rodriguez ingrassata a Verissimo | la sorella di Belen è incinta? Ecco la verità

Famiglia Rodriguez a Verissimo. Cecilia radiosa - ma le forme sospette non passano inosservate : Cecilia Rodriguez ha raggiunto insieme al fratello Jeremias e alla mamma Veronica, Belen a Verissimo durante la divertente ed emozionante intervista di Silvia Toffanin. I tre fratelli sono apparsi ...

Cecilia Rodriguez / "Quando Belen è andata via dall'Argentina è stato bruttissimo" (Verissimo) : Cecilia Rodriguez sarà fra gli ospiti dell'appuntamento pomeridiano di Verissimo con Belen e con la madre Veronica Cozzani. Replicherà alle parole di Teresanna?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:10:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ/ La showgirl da Silvia Toffanin con mamma Veronica Cozzani e Cecilia (Verissimo) : BELEN RODRIGUEZ questa sera si racconterà Verissimo in compagnia di sua madre Veronica Cozzani e sua sorella Cecilia. Appuntamento alle 16.00 su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:03:00 GMT)

Verissimo con tutta la famiglia Rodriguez : Belen - Cecilia e Jeremis - anticipazioni 30 : Di Belen si dice, si scrive e si posta ogni cosa quasi tutti i giorni, un personaggio la cui bellezza, sensualità, fa sempre discutere il mondo del gossip. Poi è arrivata Cecilia che dall'ombra della ...

Isola - Paola Di Benedetto e l'amore con Francesco Monte : 'Corro il rischio. I suoi occhi dicono che per Cecilia Rodriguez non prova niente' : MILANO - 'Non mi sento ancora di dire che sono innamorata di lui, ma da come stanno andando le cose c'è seriamente il rischio che io possa innamorarmi'. Dopo il fidanzamento a seguito della ...

Teresanna Pugliese e l'addio a Francesco Monte : 'Lo lascio - lui vola a Formentera e lo ritrovo con Cecilia Rodriguez' : ROMA - 'È durata un anno tra alti e bassi. I nostri caratteri erano molto forti. Però resistevamo. Fino a quando a giugno lo lascio'. Teresanna Pugliese , protagonista di ' Uomini e donne ', programma ...

Uomini e Donne, parla Teressanna Pugliese: la mia storia con Francesco Monte dopo la scelta e Cecilia Rodriguez Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Teressana Pugliese torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Corteggiatrice prima e tronista poi, la napoletana ha avuto inizialmente un percorso travagliato in televisione. Nel date show di

Teresanna Pugliese, in una lunga intervista ad Uomini e Donne Magazine, torna a parlare anche di Francesco Monte, l'ex fidanzato conosciuto all'interno del programma di Maria De Filippi con cui ha avuto un'intensa e turbolenta storia d'amore:

“Io e Monte…”. La verità di Paola Di Benedetto sulla lovestory con l’ex di Cecilia Rodriguez. L’amore è scoppiato sull’Isola ma da quando sono tornati non si fa altro che parlare di crisi. La confessione : Non suoni come una bestemmia citare Fabrizio De André anche qui, ma è il caso di dirlo in merito a questa storia dai contorni sfuggenti: “Amore che vieni, amore che vai…”. Continua, infatti, a far parlare la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Sbocciata all’Isola dei Famosi, la relazione va avanti sebbene più di qualcuno sia scettico sulla natura di questo sentimento. sono molti, infatti, a ritenere ...

Jeremias Rodríguez bacia Cecilia Capriotti (FOTO) : Cecilia Capriotti baciata da Jeremias Rodríguez: la FOTO Jeremias Rodríguez, Cecilia Capriotti e Ignazio Moser sono stati ospiti ieri di un evento importante teso a sponsorizzare il brand di intimo di Belen. Tra i vip c’era anche Alfonso Signorini, amico di tutti e tre i personaggi appena citati. Il fidanzato di Cecilia Rodríguez ha caricato sulle storie del suo profilo Instagram un video in cui Jeremias ha stupito tutti in quanto in ...

Paola Di Benedetto non teme Cecilia Rodriguez : la verità a Mattino 5 : Cecilia Rodriguez non infastidisce Paola Di Benedetto: la confessione L’ombra di Cecilia Rodriguez sembrerebbe non turbare la storia tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Ospite a Mattino 5 oggi, insieme a Filippo Nardi, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha ammesso di non essere assolutamente gelosa di dell’ex fidanzata di Monte e del loro rapporto durato quattro anni e mezzo e finito in modo imprevisto al Grande ...

Paola Di Benedetto : 'Non temo Cecilia Rodriguez' : FUNWEEK - Paola Di Benedetto e Francesco Monte stanno continuando a frequentarsi anche dopo l'Isola dei Famosi: questo è quanto confermato dall'ex naufraga ai microfoni di Verissimo. Ma cosa pensa la ...

Cecilia Rodriguez : "Ignazio più dotato di Monte? Sono stata onesta" : Nella seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove vari amori Sono scoppiati e altri si Sono creati, uno fra tutti è stato sulla bocca di tutti: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due vivono tutt'ora una buona situazione, ma per fare un po' di memoria la sorella di Belèn a ridosso della fine del reality, fra copertine e ospitate aveva fatto sfuggire qualche dettaglio in più sul suo attuale compagno, paragonando 'certe dimensioni' a ...

“Ignazio è più dotato”. Ecco perché lo ha detto. Cecilia Rodriguez ospite di Rita Dalla Chiesa è costretta a entrare nei particolari. Per quella (infelice) osservazione era stata criticata e Francesco Monte aveva fatto una figura barbina : ora si scoprono gli altarini di Chechu : La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte pare ormai consolidata. Tutti abbiamo visto come è nato l’amore e in che modo la sorella di Belen ha ‘mandato a casa’ Francesco Monte. Da quel momento sono passati mesi, ma adesso si è tornati a parlare della questione, visto che Chechu è stata ospite della prima puntata della nuova trasmissione di Rita Dalla Chiesa Ieri, Oggi, Italiani. Lo scorso dicembre, a distanza di pochi ...