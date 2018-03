Caso Skripal | Russia | “Espelliamo altri 50 diplomatici britannici | Londra ne ha troppi

Caso Skripal - Mosca : "Londra deve tagliare altri 50 diplomatici" : Non si ferma la guerra diplomatica tra la Gran Bretagna e la Russia per il Caso Skripal: Mosca chiede infatti a Londra di tagliare il suo personale diplomatico di altre 50 persone dopo aver espulso 23 britannici a metà marzo. "Le due rappresentanze, quella di Londra e quella di Mosca, dovranno avere lo stesso numero di dipendenti - ha detto la portavoce degli Esteri in Russia Maria Zakharova -. Chiediamo la parità".

EX SPIA RUSSA - MOSCA ESPELLE ALTRI DIPLOMATICI/ Russia - Caso Skripal : via due italiani - ambasciata Gb ridotta : Russia ESPELLE due DIPLOMATICI italiani: dopo l'espulsione di ieri di 60 DIPLOMATICI Usa, arriva la risposta di MOSCA anche all'Europa sul caso dell'ex SPIA Skripal. Ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:51:00 GMT)

Caso Skripal - ex spia russa : Mosca espelle due diplomatici italiani/ Russia convoca ambasciatori di 9 Paesi Ue : Russia espelle due diplomatici italiani: dopo l'espulsione di ieri di 60 diplomatici Usa, arriva la risposta di Mosca anche all'Europa sul Caso dell'ex spia Skripal. Ultime notizie.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Caso Skripal - EX SPIA RUSSA : MOSCA ESPELLE DUE DIPLOMATICI ITALIANI/ Russia risponde a Europa e Usa : Russia ESPELLE due DIPLOMATICI ITALIANI: dopo l'espulsione di ieri di 60 DIPLOMATICI Usa, arriva la risposta di MOSCA anche all'Europa sul CASO dell'ex SPIA SKRIPAL. Ultime notizie.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Caso Skripal : Mosca convoca ambasciatori Italia - Francia - Gb - Germania - : Il ministero degli Esteri russo fa sapere di aver convocato "alcuni responsabili delle missioni diplomatiche dei Paesi che hanno intrapreso passi ostili nei confronti della Russia". A loro, ha detto, "...

Caso Skripal - l’Occidente si mostra unito. Ma dietro la facciata ci sono almeno due Europe. E molti distinguo : Non tutto quel che si dice (o si può dire) corrisponde al vero: è la regola numero uno della diplomazia. Qualcuno la scambia per ipocrisia. Per esempio, la narrazione diffusa in questi giorni da Bruxelles sottolinea una ritrovata “unità”, consolidata dalla forte risposta “senza precedenti” che l’Occidente ha dato a Mosca, sul Caso del tentativo di assassinio (lo scorso 4 marzo, a Salisbury, nel sud dell’Inghilterra) della spia russa Sergej ...

I punti oscuri del Caso Skripal : Sergej Skripal e la figlia sarebbero stati avvelenati davanti a casa. La sostanza nervina condurrebbe alla Russia, ma ci sono ancora punti da chiarire

I punti oscuri del Caso Skripal : Il centro commerciale davanti al quale gli Skripal hanno perso conoscenza (foto: Peter Curbishley – CC) L’unica cosa veramente certa della vicenda è che il ferro di cavallo non porta fortuna. Fa ancora bella mostra di sé, attaccato sopra l’uscio di quella casa di Salisbury. Proprio lì è stato diffuso il veleno che ha intossicato Sergej Skripal e sua figlia Yulia. È quanto emerge dalle ultime indagini della polizia britannica ...

Caso Skripal - Mosca risponde a Usa : 150 diplomatici espulsi : Le misure di rappresaglia della Russia contro le espulsioni dei suoi diplomatici arriveranno a tempo debito, aveva detto il Cremlino. E oggi sono arrivate. Si parte dagli americani, naturalmente,...

Caso Skripal - la Russia espelle oltre 150 diplomatici : La Russia ha annunciato l' espulsione di circa 150 diplomatici, di cui 60 americani, in risposta alla decisione degli Usa e di altri Paesi di allontanare i diplomatici di Mosca per il Caso Skripal, l'...

Caso Skripal - la Russia espelle 60 diplomatici Usa La replica : "Nessuna giustificazione per espulsioni" : La Russia ha annunciato l'espulsione di 60 diplomatici americani in risposta alla decisione Usa di espellere i diplomatici di Mosca per il Caso dell'ex spia russa avvelenata a Londra. Lo ha reso noto il ministro degli Ester. Sarà chiuso anche il consolato Usa a San Pietroburgo.

Caso Skripal - la Russia espelle 60 diplomatici Usa La replica : “Nessuna giustificazione per espulsioni” : Caso Skripal, la Russia espelle 60 diplomatici Usa La replica: “Nessuna giustificazione per espulsioni” La Russia ha annunciato l’espulsione di 60 diplomatici americani in risposta alla decisione Usa di espellere i diplomatici di Mosca per il Caso dell’ex spia russa avvelenata a Londra. Lo ha reso noto il ministro degli Ester. Sarà chiuso anche il […]

Caso Skripal - ex spia russa/ Mosca espelle 60 diplomatici Usa - pronta la ritorsione di Putin : Mosca espelle 60 diplomatici Usa: la contromisura della Russia sul Caso Skripal non si fa attendere. Le intenzioni esposte dal ministro russo Lavrov. Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:02:00 GMT)

Caso Skripal - Usa a Mosca : nessuna giustificazione per espulsioni : Per l'amministrazione Trump non c'è alcuna giustificazione per la decisione della Russia di espellere diplomatici americani ed europei. La Casa Bianca ha inoltre invitato Mosca a "non fare la vittima". L'allontanamento dei diplomatici è la risposta della Russia alla analoga misura decisa da Stati Uniti e Paesi europei in relazione al Caso Skripal.