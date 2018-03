: Caro @FWLuciolli, La Russia è sempre per dialogo costruttivo e contro l’espulsione dei diplomatici alla base di… - rusembitaly : Caro @FWLuciolli, La Russia è sempre per dialogo costruttivo e contro l’espulsione dei diplomatici alla base di… - matteosalvinimi : Articolo molto interessante. - RaiNews : Due diplomatici italiani tra i 150 espulsi da Mosca nella guerra diplomatica tra Russia e occidente sul caso dell'e… -

Non si ferma la guerra diplomatica tra la Gran Bretagna e la Russia per ilchiede infatti adiil suo personale diplomatico di altre 50 persone dopo aver espulso 23 britannici a metà marzo. "Le due rappresentanze, quella die quella di, dovranno avere lo stesso numero di dipendenti - ha detto la portavoce degli Esteri in Russia Maria Zakharova -. Chiediamo la parità".(Di sabato 31 marzo 2018)