Casa delle Donne di Viareggio | il comune mette in vendita l' immobile

Natale con i tuoi - e Pasqua pure : i pranzi delle feste saranno in Casa - pochi andranno al ristorante : DoveConviene, la piattaforma leader di drive to store e shopper marketing che guida nel percorso di acquisto fisico 30 milioni di shopper nel mondo, ha realizzato una survey, per il secondo anno consecutivo, per indagare il mood gli italiani nei confronti della Pasqua. Quando si inizia a parlare di Pasqua gli italiani pensano immediatamente alle uova di cioccolato (42%), più per la possibilità di potersi concedere un piccolo peccato di gola ...

“Gli airbag sono pericolosi”. L’allarme della Casa automobilistica che ha disposto il ritiro delle sue quattro ruote. La lista dei modelli interessati dal richiamo : Milioni di modelli richiamati di colpo, per un allarme che ha spaventato gli automobilisti di tutto il mondo. Una notizia che sta rimbalzando sui siti in queste ore quella che riguarda la Toyota, che a causa di un difetto all’airbag si è trovata costretta a chiedere la restituzione di molti modelli acquistati recentemente, tutti prodotti dal fornitore giapponese Takata. A spiegare il motivo di questa emergenza è la testata Il ...

Alessandra Amoroso - Emma ed Elisa per La Casa delle Donne di Viareggio a rischio chiusura : Alessandra Amoroso, Emma ed Elisa per La Casa delle Donne di Viareggio con una petizione social. Sono state diverse le artiste che si sono schierate contro la chiusura della struttura, uno dei pochi centri anti-violenza della Versilia a partecipare attivamente alla salvaguardia delle tante che hanno bisogno di assistenza. Tra queste spiccano i nomi di Alessandra Amoroso, Emma, Elisa ma anche tante delle artiste che hanno partecipato ...

Fico presidente : il patto in Casa 5Stelle e il gioco delle parti Salvini-Di Maio : Promette imparzialità e rigore alla guida della Camera, ma anche nuovi tagli ai costi della politica e un avvicinamento dell'istituzione ai cittadini. Il primo messaggio social, invece, è un video su ...

Beeta permette di ottimizzare i consumi energetici di Casa completando delle missioni : Beeta è un'applicazione che sfrutta meccaniche da videogioco per sensibilizzare e stimolare l'utente a diventare consapevole dell'importanza del risparmio energetico e agire di conseguenza. Al termine di ogni "missione" verrete premiati con dei punti (Honey Point), dei consigli personalizzati sul risparmio energetico (Beezz) e delle notifiche riguardanti la Beeta Class. L'articolo Beeta permette di ottimizzare i consumi energetici di casa ...

Casa delle Farfalle - dal 24 marzo al 10 giugno - un eden tropicale nel cuore di Roma : Un giardino magico e incantato all’interno del quale ammirare centinaia di Farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità: è quello che ci attende a Roma dal 24 marzo al 10 giugno con “La Casa delle Farfalle” allestita in via Appia Pignatelli 450. La Casa delle Farfalle è una serra tropicale, un angolo di paradiso nel cuore della città, che offre al pubblico la possibilità di passeggiare ...

Sant’Anna di Stazzema - un “Ostello della pace” nella Casa del massacro delle Ss. La Germania : “Pronti a pagare una parte” : Un Ostello della Pace nella casa in cui le SS massacrarono la sua famiglia. E’ quello che potrebbe nascere, con il contributo finanziario della Germania, a Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, grazie alla generosità di Enrico Pieri, 84 anni. Pieri è sopravvissuto, all’età di 10, a uno dei massacri nazifascisti più efferati della seconda guerra mondiale. Berlino fa molta fatica a far condannare i suoi ex militari ritenuti colpevoli dai ...

Quando si accenderanno le luci nel "Casale delle arti"? : La Regione Lazio ha deliberato - delibera di Giunta n.914 del 22 dicembre 2017- il sostegno alla realizzazione del progetto Casale delle Arti, promosso dal Miur, localizzato nella struttura Casale Gomenizza all'interno della Riserva Naturale di Monte Mario. Anche la Prefettura di Roma si è attivata chiedendo al Campidoglio di esprimersi chiaramente sul progetto. Il Comune ha confermato il suo interesse. Manca, adesso, la firma finale del ...

Movimento 5 Stelle : 'No alla chiusura della Casa delle Donne' : VIAREGGIO Diciamo un no secco alla vendita della Casa delle Donne, un altro tassello della politica di smantellamento dei beni pubblici in favore del privato che spunta dalla mano poco attenta del sindaco Del Ghingaro. Il monito arriva dal Movimento 5 Stelle Viareggio: ' Sembra ormai ...

La storia del Moica come storia delle Casalinghe italiane

Trapani - scoperta Casa di riposo delle torture : “Anziani picchiati e umiliati” : La Guardia di Finanza di Trapani ha arrestato una coppia di coniugi che gestivano una casa di riposo lager per anziani. Nelle immagini si vedono violenze di natura verbale, psicologica e fisica ai danni degli ospiti, spesso anche sedati di notte con medicinali somministrati senza prescrizione medica.Continua a leggere

