Cantù nella tana della Leonessa Ha qualcosa da riscattare

laprovinciadicomo

: Capitan Chappell avvisa Cantù: 'Nella mia carriera ho sempre giocato i playoff' - BasketUniverso : Capitan Chappell avvisa Cantù: 'Nella mia carriera ho sempre giocato i playoff' - giuseverzz : RT @basketinside360: Cantù azzanna Torino nella ripresa e l'aggancia in classifica - -

(Di sabato 31 marzo 2018) La recriminazione per come si è persa la gara d'andata in campionato. Il rimpianto per come è stata sconfittasemifinale di Coppa Italia. È con queste due 'croci' che da tempo si porta appresso ...