Campania | 94 Comuni alle urne il 10 giugno

Campania - elezioni amministrative : ecco l'elenco dei comuni chiamati al voto : Un nuovo banco di prova per misurare il livello di partecipazione politica dopo le elezioni del 4 marzo. In Campania si voterà in diciotto comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 ...

Maltempo Campania : domani 1° Marzo ancora scuole chiuse nei comuni flegrei : I sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, hanno decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con specifica ordinanza per domani, giovedì 1 Marzo. A Bacoli la sospensione si avrà anche venerdì. La decisione è stata assunta dopo il bollettino diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile regionale che prevede per domani mattina precipitazioni prevalentemente nevose e presenza di ghiaccio sulle strade. La proroga della ...

Maltempo Campania : domani scuole chiuse in diversi comuni vesuviani : scuole chiuse anche domani a causa della nuova allerta meteo diramata dalla Regione Campania, a Pomigliano d’Arco, Acerra, Somma Vesuviana, Sant’Anastasia, Cercola e Pollena Trocchia. Il primo a firmare l’ordinanza, oggi, il sindaco di Pomigliano d’Arco, Lello Russo, che visto il nuovo bollettino meteo ha deciso di prorogare la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado. Nel pomeriggio gli hanno fatto seguito i ...

Maltempo Campania : scuole chiuse in alcuni comuni del Vesuviano anche domani 28 Febbraio : Resteranno chiuse anche domani, mercoledì 28 Febbraio, le scuole di ogni ordine e grado in alcuni comuni del Vesuviano colpiti nelle scorse ore dalle precipitazioni nevose. In queste ore i sindaci con apposita ordinanza stanno informando la popolazione. ”Viste le straordinarie precipitazioni di questa mattina non previste dai bollettini ufficiali e in virtù di quanto diramato stamane dalla Protezione Civile sulle possibili condizioni meteo ...

Allerta Meteo Campania : scuole chiuse in diversi Comuni oggi e domani : In considerazione delle condizioni Meteo le scuole oggi sono chiuse ad Acerra, Pomigliano d’Arco e Pollena Trocchia, nel napoletano, dove i sindaci hanno firmato la relativa ordinanza. I sindaci di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana avevano disposto la chiusura anche ieri e gli studenti resteranno a casa anche domani. A Pollena Trocchia il sindaco Francesco Pinto, che ieri aveva lasciato aperti gli istituti attivando anche il centro ...

Maltempo Campania : scuole chiuse in diversi comuni del Napoletano : In diversi comuni del Napoletano le scuole resteranno chiuse oggi e in parte anche domani per la neve. Istituti chiusi a Ercolano (Napoli). Prorogata la chiusura degli istituti scolastici a Sant’Anastasia e a San Giuseppe Vesuviano. Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha firmato l’ordinanza di chiusura anche per oggi. Stop alle lezioni anche oggi a Ottaviano (Napoli). A San Giorgio a Cremano (Napoli) il primo cittadino ...

Allerta Meteo Campania : scuole chiuse lunedì 26 febbraio in diversi comuni del Sannio : L’attesa ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore ha spinto i sindaci di numerosi comuni del Fortore, come Castelfranco in Miscano, e della Valle Caudina, come Montesarchio, a firmare l’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani, lunedì 26 febbraio. L'articolo Allerta Meteo Campania: scuole chiuse lunedì 26 febbraio in diversi comuni del Sannio sembra essere il primo su Meteo Web.