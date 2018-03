Camila Morrone | una top model per Leonardo DiCaprio

vanityfair

: Leonardo DiCaprio and Model Camila Morrone Engage in Sweet PDA - harpersbazaarus : Leonardo DiCaprio and Model Camila Morrone Engage in Sweet PDA - HayharJumm : Leonardo DiCaprio And Model Camila Morrone Engage In Sweet PDA - St4rNewz : Leonardo DiCaprio and Model Camila Morrone Engage in Sweet PDA -

(Di sabato 31 marzo 2018) Giovanissime, belle e possibilmente bionde, meglio sele di professione:ha abituato i fan a farsi vedere in giro sempre con lo stesso tipo di ragazza e la sua ultima conquista corrisponde perfettamente a questo ideale, anche se la top, con la quale viene avvistato sempre più spesso, è castana naturale. Un piccolo dettaglio pressoché insignificante quando tutto il resto coincide con la «lei» dei sogni. https://www.instagram.com/p/Bg4TmlglZxN/?hl=it&taken-by=camiVentun anni il prossimo 16 giugno,ha debuttato in passerella nel 2017 e frequenta i giri che contano, gli stessi delle sorelle Hadid, di Kendall Jenner e Kaia Gerber, con le quali è molto in sintonia. Più che alla moda, però,punta al cinema. L’abbiamo già vista in Bukowski di James Franco e in Death Wish, con Bruce Willis. Per lei, del resto, l’ambiente ...