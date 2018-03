California | il caffè come il fumo | obbligo di indicare il “rischio cancro” in etichetta

Caffè - la sentenza clamorosa in California : obbligatorie etichette sul rischio tumori : Anche sulle confezioni di Caffè dovrà esserci l'avvertenza sul rischio cancro come già avviene con le sigarette. Lo ha stabilito un giudice della California che ha accolto il ricorso di un'associazione sulla base della legge del 1986. Secondo le regole Californiane, tutte le aziende sono obbligate a

Un giudice in California ha deciso che il caffè causa il cancro (ignorando la scienza) : Al bar o in ufficio, il caffè viene bevuto ogni giorno da milioni di persone in tutto il mondo. Ma la comunità scientifica, nonostante le decine di studi pubblicati sull’argomento, ancora non ha sciolto completamente i dubbi sugli effetti del consumo della bevanda sulla salute umana. L’ultimo capitolo è stato appena scritto da un giudice della Corte superiore di Los Angeles, che ha sentenziato, dopo un processo durato otto anni, che ...

