Calciomercato Juventus | Simeone smentisce | ' Niente cena con Dybala | è stato solo un

Calciomercato Roma - Balotelli apre al trasferimento! Poi novità su Napoli e Juventus : Calciomercato Roma, i giallorossi sono scesi in campo per la giornata di Serie A, pareggio contro il Bologna. Ma si pensa anche al mercato, il particolar modo Balotelli apre al trasferimento come riporta a Sportweek: “Non penso di poter andare al Napoli perchè De Laurentiis non ha mai avuto simpatia nei miei confronti. Sono stato una volta vicino anche alla Juventus, ma ho deciso io di non andare nonostante la dirigenza mi volesse. Andrei ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Inter - inserimento per Emre Can! Si tenta la beffa alla Juventus : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal netto successo in campionato contro la Sampdoria ma in generale le ultime prestazioni della squadra di Luciano Spalletti non sono state entusiasmanti. La squadra è in lotta per la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio il futuro, adesso partita assolutamente da non fallire contro il Verona. Ma a tenere banco è anche il mercato, si sta studiando ...

Calciomercato - Emre Can in stallo : la Juventus aspetta : TORINO - La novità su Emre Can è che non ci sono novità. E questa è comunque una notizia, perché significa che la trattativa continua a essere in stallo, con il tedesco di origine turca che, in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Juventus-Psg : in 4 possono cambiare maglia : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, la Juventus guida la classifica e ha l’intenzione di conquistare un altro scudetto, obiettivi importanti anche in Champions League in vista del doppio scontro contro il Real Madrid, il Psg invece ha già ipotecato la Ligue 1 mentre in Champions League ha dovuto fare i conti con l’eliminazione proprio contro i Blancos. Nel frattempo i due club lavorano sul mercato in vista della ...

Milinkovic-Savic - Lotito vuole 150 milioni/ Calciomercato Lazio : la Juventus ci pensa - ma lui preferisce... : Milinkovic-Savic, Lotito vuole 150 milioni: Calciomercato Lazio, in estate partirà l'asta per il serbo. Si sfideranno PSG, Real Madrid e le due squadre di Manchester. E la Juventus...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:55:00 GMT)

Calciomercato Juventus - tre addii e tre arrivi : ecco i 4 terzini per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul campo e sulla stagione in corso, importanti obiettivi in campionato e Champions League con l’obiettivo di arrivare fino in fondo alle rispettive competizioni. Ma si pensa anche al futuro ed alla prossima stagione, in arrivo importanti novità sul fronte mercato. Rivoluzione totale sul fronte terzini, verrà confermato solo De Sciglio, in scadenza di contratto Asamoah e ...

Calciomercato Juventus - possibili due affari con il Napoli Video : Arrivano sorprendenti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano Il Mattino, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Federico Bernardeschi, il quale sarebbe un vero e proprio pallino del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Anche il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, apprezzerebbe moltissimo le caratteristiche tecniche dell'ex esterno offensivo della ...

Calciomercato Juventus - Pellegrini più vicino : Il talento della Roma è un obiettivo del club bianconero Juventus Pellegrini / La Juventus accelera per Lorenzo Pellegrini . Stando a 'Rai Sport', il club campione d'Italia sarebbe vicino all'ingaggio per la prossima stagione del giovane centrocampista della Roma , con i bianconeri disposti a pagare la clausola rescissoria , intorno ai ...

Calciomercato Juventus - clamorosa offerta del Manchester United Video : Arrivano importanti notizie dall'Inghilterra per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, il Manchester United ha messo nel mirino Douglas Costa, sicuramente uno dei migliori calciatori del club bianconero in questa stagione. L'esterno offensivo brasiliano in alcune partite come quelle contro il Tottenham in Champions League ha davvero incantato, risultando assolutamente decisivo. ...

Calciomercato - mal di pancia in casa Juventus - Milan - Torino e Genoa : Il campionato di Serie A è nella fase decisiva ma si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato. In particolar modo sono diversi i calciatori che soffrono di ‘mal di pancia’ e che al termine del campionato vorrebbero cambiare maglia. Partiamo dalla Juventus, tanta la concorrenza per Mario Mandzukic e che nella prossima stagione dovrebbe anche aumentare, per il croato potrebbero essere gli ultimi mesi con la Juventus. In casa ...

Calciomercato Juventus - pronta una super offerta al Barcellona Video : Arrivano notizie molto importanti dalla Spagna per quanto riguarda la #Juventus; stando a quanto riportano i media iberici, la Juventus è piombata su Samuel Umtiti, fortissimo difensore che milita nelle fila del Barcellona. La sua clausola rescissoria ammonta a ben sessanta milioni di euro, ma il club bianconero, sempre stando ai media iberici, ha intenzione di pagare la clausola rescissoria del calciatore, che sta disputando una stagione ...

Calciomercato Juventus - sorprendente colpo di scena su Dybala Video : Dalla Spagna arrivano indiscrezioni di mercato sorprendenti per quanto riguarda Paulo Dybala. Il calciatore della #Juventus, infatti, ha trascorso alcune ore a Madrid insieme al fratello-procuratore Mariano e subito sono circolate delle voci su un suo possibile trasferimento al Real Madrid nella prossima stagione. Come riporta Radio Marca, però, Dybala ha incontrato Diego Pablo Simeone, attuale allenatore dell'Atletico Madrid. Il calciatore ...

