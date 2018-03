Calcio | Mario Balotelli è ancora utile alla Nazionale italiana? L’avvento di Roberto

oasport

: Balotelli: “Io al Milan? No, tornerei solo con Galliani” - milannewsmondo : Balotelli: “Io al Milan? No, tornerei solo con Galliani” - UNotizieCalcio : Mario Balotelli: 'Napoli? Non sono simpatico a De Laurentiis. Alla Roma? Ci andrei' - Ultime Notizie Calcio -… - apetrazzuolo : MILANO AZZURRA - Il ricordo del tifoso: 'Ciao Mario!' -

(Di sabato 31 marzo 2018) 14 gol in 21 presenze in League1 e 6 in 7 presenze in Europa League. Sono questi i numeri stagionali, al momento, dicon la maglia del Nizza. I rossoneri di Francia sono stati per lui l’occasione della rinascita e forse della maturazione? Lui ne è convinto al pari del suo procuratore Mino Raiola ma, per il momento, lasembra esseredistante. Qualcuno potrebbe dire: “parlate dicon la maglia azzurra?”. Ebbene sì, l’argomento merita attenzione, per le oggettive deficienze offensive della nostra rappresentativa, incapace di siglare una sola rete nel play-off contro la Svezia, costato l’amarissima estromissione dal Mondiale 2018. Super, dunque, non farebbe comodo? Le cifre dell’annata parlano chiaro. Certo, alcuni atteggiamenti e le ammonizioni sono sempre un “problema” ma per una ...