Calcio | il fair play che costa la panchina all’allenatore del Portici Ferma la squadra e

“Fair play” - il Calcio tra etica e epica : Il calcio fra etica e epica, in un racconto-favola di grande realismo. Questo è ‘Fair play’ (Marsilio ed.) realizzato da Claudio Pallottini, attore, autore tv e sceneggiatore, in cui si narra la storia di Ivan Providence Martini, giovane calciatore che sceglie, caparbiamente, di giocare in modo corretto, passando dal campetto dell’oratorio alla serie A e ai Mondiali. Va in scena il calcio italiano dal ’90 in poi ...