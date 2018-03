Al Dall'Ara ilferma lasull'1-1.Brutto viatico in vista Barça. Ilparte guardingo,la,con Schick al posto di Dzeko,sembra tonica. Al 17' si infortuna Nainggolan e 1'dopo Di Francesco appoggia per Pulgar che batte Alisson.Al 29' clamorosa occasione per Strootman che colpisce il palo. Nella ripresa Di Francesco gioca la carta Dzeko e il bosniaco non delude:al 76'assist Perotti e gol del centravanti che pareggia.Il copione non cambia:in avanti,in ripartenza.Ultimo forcing,ma il risultato non cambia.(Di sabato 31 marzo 2018)