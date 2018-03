Caffè | a rischio cancro i soggetti che l' assumono

Blastingnews

(Di sabato 31 marzo 2018) Il, come molti di voi sapranno, è il carburante per iniziare la giornata. Quanti di voi, la prima cosa che fanno appena alzati dal letto, di prima mattina, è recarsi alla macchinetta e bere una tazza di quella splendida bevanda? Sicuramente siete in tanti, soprattutto al sud, dove è di tradizione offrire ilanche agli ospiti che vengono a farci visita. Spesso, bere anche una piccolissima quantità di quella sostanza, o bevande derivate, come ad esempio il cappuccino, riesce a dare la carica giusta per affrontare la giornata. Eppure, proprio come è accaduto per le sigarette e per il tabacco, anche la bevanda marrone nuoce alla salute. La pericolosità della sostanza è talmente elevata che in California è diventata legge l'obbligo di stampare sulle confezioni il riferimento aldi. ...