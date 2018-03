Broker pavese ucciso |   la procura messicana rivela | coinvolto  in affari illeciti

Messico - Broker pavese ucciso "era coinvolto in affari illeciti" : È un comunicato che accusa senza aggiungere molti dettagli quello della procura dello Stato messicano, che sostiene che il broker pavese Alberto Villani, trovato senza vita nel sud del Paese, fosse coinvolto in "affari illeciti".C'è un altro nuovo dettaglio nel comunicato, che svela che il corpo dell'italiano è stato trovato il 20 marzo scorso, dopo che aveva raggiunto il Paese il 24 febbraio con un visto turistico. Si attende a giorni la ...

Broker pavese ucciso in Messico - il corpo ritrovato in un sacco con un cartello : “Questo succede a un ladro” : Due colpi di revolver alla testa, il corpo infilato in un sacco di plastica e a fianco un cartello in spagnolo con la scritta: “Questo mi è successo per essere un ladro“. Un intermediario finanziario di Pavia, Alberto Villani, 37 anni, è stato ucciso a Tlaltizapan, cittadina di 45mila abitanti a circa 100 chilometri da Città del Messico, nello stato di Morelos. A darne notizia è il quotidiano La Provincia pavese: il corpo di Villani ...

Broker pavese ucciso in Messico - il corpo ritrovato in un sacco. A fianco un cartello scritto in spagnolo : Due colpi di revolver alla testa, il corpo infilato in un sacco di plastica e a fianco un cartello in spagnolo con la scritta: “Questo mi è successo per essere un ladro“. Un intermediario finanziario di Pavia, Alberto Villani, 37 anni, è stato ucciso a Tlaltizapan, cittadina di 45mila abitanti a circa 100 chilometri da Città del Messico, nello stato di Morelos. A darne notizia è il quotidiano La Provincia pavese: il corpo di Villani ...

